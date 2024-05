No es de sorprenderse que, al tener once álbumes publicados, Taylor Swift tenga canciones para todo tipo de situaciones, con el lanzamiento de su último álbum llamado “The Tortured Poets Department” son más de 200 canciones las que la compositoria y cantante ha escrito a lo largo de su ilustre trayectoria.

Pero más allá de su música, Taylor es conocida por los escándalos en que ha sido envuelta por su vida amorosa, conflictos con otros artistas, enemistades, chismes, etc. Por ello en Google se puede encontrar una larga lista de preguntas frecuentes sobre la artista que involucran el número de relaciones románticas que ha tenido, su estado civil e incluso sobre su apariencia, como tatuajes y operaciones estéticas a las que se pudiera haber sometido, aquí te aclaramos todas tus preguntas curiosas.

¿Taylor Swift tiene tatuajes?

La cantante de "The Tortured Poets Department" jamás ha sido vista luciendo un tatuaje, sin embargo se sospecha que este se encuentre en alguna área privada, por lo que ella se encarga celosamente de cubrir, aunque la verdad oficial es que no ha querido hacerse un tatuaje porque como ya lo dijo en una entrevista del 2012 con Taste of Country, ella no podía hacerse un tatuaje simplemente porque no podía comprometerse con nada.

¿Taylor Swift ha estado casada alguna vez?

Swift a sus 34 años ha pasado por un gran número de parejas amorosas, sin embargo en ningún momento se ha compromedito y mucho menos llegado al altar. Pero los fanáticos han seguido de cerca las relaciones de Swift desde que era una adolescente y han estado ahí durante las citas y las rupturas.

¿Taylor Swift tiene hijos?

Hasta el momento, Taylor Swift nunca se ha casado y no tiene hijos. Ha tenido una buena cantidad de romances de alto perfil, siendo su relación más reciente con el actor Joe Alwyn.

¿Cuántos novios ha tenido Taylor Swift?

Taylor ha experimentado en el amor y tomado experiencias de amor y desamor para las letras de sus canciones más populares; con 11 albumes de estudio su relación más larga y significativa fue con Joe Alwyn, con quien estuvo por 7 años y se separaron el año pasado; pero al menos en el ojo público, Swift ha tenido 12 exparejas.

¿Quién fue el primer amor de Taylor Swift?

La primera relación pública importante en la vida de Swift fue con el músico Joe Jonas, con quien salió brevemente en 2008. Aunque los detalles de su relación son escasos, los dos rompieron en octubre de ese año, apenas un mes antes de que Swift lanzara su segundo álbum de estudio, Fearless.

¿Cuál es el verdadero nombre de Taylor Swift?

Taylor Alison Swift es su nombre real y completo, ella nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, hija de Andrea (Finlay), ex ejecutiva de marketing, y Scott Kingsley Swift, asesor financiero.