Sueña en grande “En el barrio”

Lin-Manuel Miranda es el genio detrás de “Hamilton”, y ahora presenta un adelanto del musical “In the Heights” (“En el barrio”). Dirigida por Jon M. Chu con guion de Quiara Alegría Hudes, la cinta podrá verse en el cine en junio próximo, luego de que se pospusiera su estreno el año pasado debido a la pandemia.

Con esta producción, Lin-Manuel Miranda continúa dándole un nuevo perfil a los musicales, como lo hizo recientemente con “Hamilton”, su versión sobre el héroe de la independencia estadounidense. Canciones, rap y spoken word son la combinación con la que compone sus libretos, que han ido de Broadway a Hollywood.

Quiara Alegría Hudes, también productora, habló con esta casa editorial sobre el viaje de llevar la historia del teatro al cine: “Quería tomarlo como una oportunidad para que las personas que ya conocen el musical descubran nuevas cosas. Puede ser una nueva experiencia si ya lo conocen”.

La trama de la cinta cuenta una historia en Washington Heights, un vecindario neoyorquino con una población predominantemente de origen migrante.

Por ello, un tema es la pertenencia y el hogar. Lin-Manuel Miranda recordó que este barrio “siempre es el primer capítulo en muchas historias estadounidenses”. Sobre el tema de la pertenencia, el actor, productor y cantante comentó: “Es lo que lo hace universal: ¿qué significa el hogar? Para muchos es otro lugar, para otros es la calle en el exterior”.

Lin-Manuel elogió el trabajo del director, quien quiso darle las justas dimensiones a la producción: “Solemos pedir menos, como latinos pedimos que nos dejen hacer nuestra ‘pequeña película’, pero Jon señalaba: ‘Es una gran película’”. De origen chino, Jon M. Chu percibió la universalidad de la historia aunque no conociera el barrio: “Reconozco todo el amor, los personajes, los parientes que los crían. Me gusta también que esta historia no tiene villano, todos tienen su lucha interna”.

Quiara agregó que la adaptación al cine permite “que la cámara pueda ir a lugares lejos del escenario”. La tienda de “Usnavi”, el salón de “Daniela”, el espacio público y la convivencia del barrio son algunos de los sitios donde se ambientan las historias de los personajes.

CORTESÍA

Conoce a algunos de los personajes

Olga Merediz da vida a la abuela “Claudia”, una de las matriarcas de la historia. Olga adelantó sobre su personaje: “Pasa su sabiduría, además de ser cuidadosa. Sabe cómo pasarla bien, aunque tiene obstáculos y luchas, pero con fe sobreviven, llegan al final del día”. A propósito del mensaje positivo, la actriz recordó una de las canciones del musical y el contexto actual: “Durante esta pandemia la canción ‘Paciencia y fe’ que Lin-Manuel escribió bellamente ha estado en mi mente: llegaremos al final”.

Anthony Ramos, que da vida a “Usnavi de la Vega”, comentó sobre la producción que aboga por la inclusión: “Nunca había visto a tantos latinos en la calle, cantando y bailando”. Para quienes han visto el musical un tema que queda en la memoria es el del “Sueñito”, esos pequeños sueños que todos tenemos: “La cinta trata de eso: todos tienen un objetivo, cada uno va detrás de eso en su vida diaria, con los obstáculos cotidianos que los alejan de eso”, agregó Ramos.

Por su parte, la actriz Leslie Grace, quien actúa como “Nina”, comentó para EL INFORMADOR sobre el tema de la representación: “Es bonito estar en un set donde nos sentimos bienvenidos. También es raro tener tantos roles que se parezcan a nosotros mismos. Es mi primera experiencia en una película así, no sucede a menudo. Siento que no se cuentan mucho la historia de éxito de la primera generación de inmigrantes latinos, porque se siente como una historia de privilegio”.

JL