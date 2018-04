Sublime with Rome, con ánimo noventero

La segunda edición del Festival Roxy Guadalajara propone un cartel en el que se combina la nostalgia musical con propuestas contemporáneas. Directo desde los noventa, la música de Sublime estará presente con su nueva encarnación, Sublime with Rome. El cartel también incluye a figuras como Franz Ferdinand, LCD Soundsystem, Antonio Sánchez, Incubus y La Unión, entre otros.

La historia de Sublime es uno de esos relatos trágicos en la música, por la prematura muerte de Bradley Nowell, quien fuera el guitarrista y vocalista del grupo. El grupo debutó con un estilo que entremezclaba el rock ligero, con ska y tintes de reggae. Su primer álbum fue “40oz. to Freedom” (1992), al que le siguieron “Robbin’ the Hood” (1994) y el epónimo “Sublime” (1996), este último con el lanzamiento de los sencillos posteriores a la muerte de Bradley. “Santeria”, una canción insignia del grupo, sonó y resonó en la radio hasta nuestros días.

Fue en 2009 cuando Eric Wilson y Bud Gaugh, exintegrantes de Sublime, decidieron retomar las canciones de su grupo y presentarlas con un nuevo vocalista. El elegido fue Rome Ramírez, quien platicó en entrevista sobre su inclusión al proyecto: “Conocí a Eric gracias a un amigo. Primero nos hicimos amigos, empezamos a coincidir en casas de conocidos, durante fiestas. Luego de un tiempo me invitaron a palomear en una fiesta. Sentimos que salió bien, creo que pensó en la banda”. El nuevo ensamble no pudo utilizar el nombre de Sublime por los derechos del nombre, en manos de los herederos de Bradley, por ello decidieron agregar el “…with Rome”. Para Ramirez, dar su voz a estos clásicos noventeros fue un sueño: “Sí, Sublime era mi banda favorita cuando era joven. Me sabía ya todas las canciones”.

Sublime with Rome no se iba a quedar con la nostalgia: muy pronto se pusieron a componer para lanzar su primer álbum como nueva banda, “Yours Truly” (2011). A esta producción siguió otra en 2015, “Sirens”. De ella, Rome comentó: “Con ‘Sirens’ el proceso fue un poco similar al primer disco, pues fuimos al mismo lugar. Fuimos al estudio Sonic Ranch, en El Paso, Texas. Nos juntamos, nos pusimos a escribir las canciones. Para este disco en particular ya sabíamos a dónde íbamos, pues ya teníamos las canciones escritas antes de entrar al estudio”.

Con un ritmo similar, el grupo ya trabaja en su próximo álbum: “Tenemos muchas canciones cortas ya escritas, para el próximo álbum, es lo que estaremos haciendo”. Sublime with Rome ya toca algunos temas inéditos en sus conciertos.

Conexión latina

A México el grupo ha venido poco: “Hemos ido a festivales, como en Monterrey el año pasado. Pero yo no he estado en Guadalajara, será mi primera vez. Creo que es la primera vez para todos. Cada tiempo que los fans nos llevan a México es una ocasión especial para mí”. Rome nació en California, con ascendencia mexicana, por ello venir al país es especial: “Siempre es una bendición poder ir a un lugar de donde es la familia. Por ejemplo, mi abuela tiene una casa en Tecate, cada cierto tiempo vamos con la familia”.

En sus planes a mediano y largo plazo, más que de gira Sublime with Rome estará con la mira puesta en concluir el disco y lanzarlo: “Tenemos varias fechas en otros festivales en los que tocaremos después de Guadalajara. Después vamos a buscar mezclar el próximo disco, es en lo que nos enfocaremos ahora, en donde estamos”.

Rome Ramirez disfruta de los conciertos independientemente si tocan en un festival o en un espacio más pequeño: “Los lugares son diferentes, cada uno tiene sus particularidades. Nos concentramos en nuestra música y en el público, en la interacción”. De sus momentos especiales, comentó: “Mis canciones favoritas para cantar son de las viejas. Como ‘Wrong Way’, me gusta el solo de trombón. De lo nuevo diría que ‘You Better Listen’, que fue la primera canción que hicimos juntos en ese primer disco”.

PARA LA AGENDA MUSICAL

No faltes

Sublime with Rome en el Festival Roxy Guadalajara, este sábado 21 de abril en Terraza Vallarta (Calzada Nueva, núm, 47). Boletos en taquillas del Teatro Diana y a través del sistema Ticketmaster: mil 100 pesos general; mil 700 pesos VIP; 500 pesos niños (de cuatro a 12 años).