El próximo lunes 4 de septiembre a las 21:30 horas se estrena por Las Estrellas la bioserie “Ellas Soy Yo, Gloria Trevi”, producción de Carla Estrada, trama que cuenta las vivencias de la estrella pop mexicana, desde que tiene el sueño de ser artista, pasando por el tormentoso momento que la llevó a prisión en Brasil y también su resurgimiento. Y es Scarlet Gruber quien da vida a la intérprete de “Pelo Suelto” en la etapa donde comienza uno de sus momentos más difíciles. Al respecto, EL INFORMADOR conversó con la actriz.

“Para mí fue un regalo interpretar a Gloria”. La historia es un melodrama con formato de serie y con aspectos musicales. “Es una serie muy completa. Está basada en 70 testimonios que le dieron a Carla las personas que interactuaron con Gloria, como su familia. Entonces, siento que es una serie con mucha verdad y eso me emociona mucho”.

Scarlet cuenta cómo fue asumir el reto de interpretar a un personaje como Gloria Trevi: “Lo abordé con mucha responsabilidad, con mucha empatía y con mucho amor, como abordo a todos mis personajes, pero obviamente con Gloria sentí una carga más importante porque estoy interpretando a una persona que es un icono en México y en el mundo. Así que sé que me van a comparar y quería que vieran un trabajo bonito, un trabajo con mucha dedicación y con mucha entrega”.

Recuerda Scarlet que el momento en el que sintió que el personaje era suyo, fue al momento del casting: “Cuando el proyecto llegó a mí, yo estaba en Los Ángeles. Carla me mandó un video de una entrevista con Raúl Velasco y un musical. Apenas recibí ese video me dediqué a estudiar a Gloria, soy muy intensa. Entonces, me puse a comparar mis movimientos y mi voz con el video y le mandé un video Carla”, recuerda que la productora le dijo que era su gallo, así que sabía que iba por buen camino, pero nada estaba seguro.

“Cuando realmente sentí que esto era para mí fue cuando hice el casting, cuando me senté e hice esa entrevista con Raúl Velasco. Y casi siempre cuando tengo ese sentimiento, normalmente en esos proyectos me quedo, porque son esos personajes que te llaman, a los que les entregas tanto y que ya los sientes tuyos y eso me pasó con Gloria”.

La actriz resalta que tenía muy poca referencia de Gloria sobre lo que le sucedió en la década de los 90 y los 2000. “Yo estaba muy chiquita cuando pasó la controversia, recuerdo un Año Nuevo que mi mamá estaba hablando sobre el tema. También tenía referencias de canciones como ‘Todos Me Miran’ y sus hits más recientes. Pero no tenía mucha noción de lo que había pasado con ella, lo que fue su vida y tampoco de su música. Entonces, después de estudiarla, de analizarla, de escuchar todos sus temas y aprenderme toda su música, ahora siento una gran admiración hacia su fuerza y hacía su voluntad de poder salir adelante a pesar de todos los daños. Y esto no es sólo con Gloria, también con las demás chicas que pasaron por todo esto, de verdad que admiro a cada una de ellas, porque todas pudieron salir adelante, no sé con qué herramientas después de tanto daño”.

Señala que el mensaje de la serie y el que quieren dar todos los involucrados es que “si cualquier persona, porque no es un tema de hombre o mujer, se siente identificada con cualquier abuso que vean en esta historia, que sepan que pueden pedir ayuda, porque muchas veces nos tenemos que ver reflejados para despertar”. En ese sentido, resalta que al final de cada capítulo aparece la dirección de un micrositio donde la gente puede acudir a buscar ayuda.

Finalmente, habla también del encuentro que tuvo con Gloria Trevi, “tuve muy pocos encuentros, sólo dos llamadas con ella. En una fue mi presentación a la prensa y me dijo que iba a tener que ser muy fuerte. Y sí, lo tuve que ser, lo entendí hasta que comencé a grabar y empecé a experimentar todos estos tipos de abuso. Y luego ella organizó una taquiza en un día de llamado y realmente nunca hablamos del personaje. Agradezco que nos diera libertad completa, sobre todo a Carla, pero a mí también para poder interpretarla desde nuestra creatividad, nuestra visión y nuestro punto de vista, porque yo siempre digo que no la estoy imitando, eso sería algo absurdo, porque no soy ella. Pero la estoy interpretando con las herramientas y recursos que yo tengo y Carla me llevó de la mano día a día”.

CT