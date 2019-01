Steve Rothery muestra virtuosismo progresivo

La agenda de conciertos de 2019 quedó inaugurada anoche con la presencia, por primera vez en Guadalajara, del guitarrista Steve Rothery, músico fundador de la banda británica de rock Marillion, surgida de la ola de rock neoprogresivo.

Miguel Ángel Botello, actor de doblaje, brindó unas palabras antes del concierto. Conocido por su voz por el trabajo que ha hecho en Los Simpsons, el actor comentó que Show Makers (promotores del concierto) apoyaron la fundación Ojos que Sienten con la venta de taquilla. Show Makers recibe propuestas de los melómanos para agendar conciertos en su sitio web.

El rock progresivo llegó a la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas (CAE) pasadas las 9 de la noche. Como telonero estuvo el músico Gabriel Agudo, con un formato acústico en el que presentó canciones de su álbum “New Life” con guitarra y voz. En la penúltima canción lo acompañó Riccardo Romano, el tecladista de la Steve Rothery Band, quien imprimió un toque más progresivo a la canción. Para el cierre de su set vendría la sorpresa, pues el propio Steve subió al escenario para tocar la guitarra.

Tras una breve pausa prosiguió la agrupación estelar. Comenzó con temas del disco “The Ghosts of Pripyat”, producción solista de Rothery lanzada en 2014. El formato actual de la Steve Rothery Band es quinteto, con batería, bajo, teclados y una guitarra extra de la de Steve. Además del mencionado Romano y Rothery, completan el grupo Yatim Halimi, Leon Parr y Dave Foster.

“Es sorprendente estar aquí. Vamos a tocar tres temas de ‘The Ghost of Pripyat’ y después algo que seguro conocen”, dijo Rothery al terminar la primera canción. Luego de la intervención presentó “Old Man of the Sea”, del cual dijo: “Es probablemente mi favorita del disco”. Al terminar de interpretarlo el guitarrista volvió a tomar la voz para anunciar que en el lobby del CAE había ejemplares de su disco solista.

Continuó “Summer’s End”, de la que dijo: “Está canción es sobre la sensación de nostalgia, como cuando vemos fotografías de cuando todavía teníamos cabello”, bromeando en referencia a sí mismo.

El grupo se volvió sexteto para recibir la voz de Martin Jakubski, quien da vida a las canciones de Marillion. “Hotel Hobbies” del disco “Clutching at Straws” fue el primer tema que cantó, para seguir con el resto del álbum clásico de la agrupación.

Activo y longevo

Es el miembro en activo más longevo de la banda británica Marillion. Steve Rothery es considerado uno de los mejores guitarristas de rock progresivo. El virtuosismo de este músico, quien asegura que nunca intenta destacar, ha sido comparado con John Petrucci (Dream Theater), David Gilmour (Pink Floyd) y Alex Lifeson (Rush), iconos de las bandas del progresivo más representativas.