“Steps to fly” gana el premio Shortway 2021

En la recta final de la segunda edición Shortway 2021, encuentro internacional que impulsa al talento, la creatividad y las ideas de los emprendedores de cortos animados, se reconoció a “Steps to fly” como el cortometraje animado del máximo galardón del encuentro impulsado entre el Festival de animación de Annecy, la Asociación Mexicana Pixelatl y Ciudad Creativa Digital de Guadalajara.

Ciudad Creativa Digital informó que como parte de la clausura de las actividades del “Bootcamp” para los 11 cortos seleccionados, al concluir los pitch donde los participantes presentaban su proyecto final, se revelaron a los ganadores del premio de la Liga y el premio de animación “Du Monde” quienes participaran en el “Festival de Animación de Annecy” y donde el ganador de Shortway 2021 obtuvo la oportunidad de una residencia en Francia para producir su cortometraje.

Durante la revelación de los ganadores, el equipo de Shortway hizo dos menciones honoríficas, una por parte del premio de La Liga Iberoamericana de la animación, que fue para el cortometraje, “Trick or beats” del productor Fernando Rendón, originario de México y la segunda por parte del premio Shortway 2021, que le fue otorgada al corto “Where is my espresso” a cargo de Sebastián García, Felipe Rodríguez y Luisa Velásquez de Colombia.

El premio de Shortway 2021, que tendrá la oportunidad de hacer la residencia en Francia en Cliclic, se lo llevó el corto, “Steps to fly” de María Rosario Carlino y Nicolás Conté, originarios de Argentina.

En este 2021 los participantes y exponentes se dieron cita a través de las plataformas digitales, con el fin de seguir produciendo cortos de calidad que abonen a la sociedad.

Dentro de su programa de actividades en esta segunda edición, Shortway 2021 ofreció un Panel con los Directores nominados al Oscar por corto animado, donde se contó con la colaboración de Erick Oh, Director del corto Opera; Sophie Tavert Macian, con el corto de “Traces”; Dean Hamer, con Kapaemahu y Gisli Darri, Directora de Yes People.

Es importante señalar que sus cuatro clases maestras fueron vistas por más de dos mil 258 personas hasta el momento. Así mismo su contenido seguirán disponibles para todos los interesados, a través de la cuenta de Twitch stream: https://www.twitch.tv/pixelatltv.

“El Jurado fue unánime la decisión y los comentarios, de que el nivel de los proyectos fue muy alto, lo que hizo difícil tomar la decisión para seleccionar un ganador. Esto nos habla y nos deja el mensaje de que la calidad de los proyectos audiovisuales de América Latina, es sólida, fuerte y que hay mucho talento en la región”, expresó Josè Iñesta, organizador de Shortway 2021, quien reveló que la convocatoria para la tercera edición de Shortway será en el próximo mes de diciembre.



Con información de Ciudad Creativa Digital

JM