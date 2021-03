Liam Neeson es “El protector”

Su nombre es sinónimo de adrenalina y en las últimas décadas se convirtió en el hombre rudo del cine. Así es, Liam Neeson regresa hoy a las pantallas jaliscienses para estrenar su nueva cinta: “El protector” (con Garantía Cinépolis)

Esta cinta es una de las dos últimas que realizará el histrión de 68 años, quien en enero de este 2021 anunció que estaba listo para retirarse de las cintas de acción: “Hay un par más que voy a hacer este año, con suerte si la COVID-19 nos lo permite, pero después de esas no creo que continúe en esto”, explicó.

Y entre que son peras o son manzanas y el histrión cambia o no de idea, “El protector” (‘The Marksman’) es un filme que te mantendrá al borde de la butaca, al estilo de la cinta “Búsqueda implacable”, en la cual el actor irlandés también da cátedra de cómo poner en su lugar a los malos.

“El protector” contó con un guion y dirección de Robert Lorenz, y aborda la delicada problemática de violencia e inseguridad que muchas personas viven en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. En este filme, “Jim Hanson” (Liam Neeson) es un veterano de guerra que está pasando por un momento difícil debido al reciente fallecimiento de su esposa. Además, su situación económica no es la mejor y el banco está a punto de quitarle su casa.

La vida relativamente tranquila que lleva en su rancho se verá repentinamente perturbada por la llegada inesperada de dos inmigrantes ilegales que cruzan la frontera hacia su tierra: una madre, “Rosa” (Teresa Ruiz), y su hijo pequeño, “Miguel” (Jacob Perez), quienes huyen desesperadamente de un grupo de narcotraficantes mexicanos. Tras una serie de incidentes desafortunados, Jim se convertirá en el reacio defensor del niño, quien no solo peleará contra criminales, sino también contra un sistema de justicia lleno de corrupción. “El protector” es más drama que thriller, pero en realidad es más un western familiar.

Liam Neeson es un actor muy versátil que se ha inclinado en las últimas décadas por los filmes de acción, género con el que ha conquistado al público gracias a títulos como: “Búsqueda Implacable” (2008), “Furia de Titanes” (2012), “Una Noche para Sobrevivir” (2015), “El Pasajero” (2018), “Venganza” (2019) y, recientemente, “Venganza Implacable” (2020, con Garantía Cinépolis).

Las películas con Garantía Cinépolis, sin importar el género cinematográfico, son avaladas por un comité especializado dentro de la empresa líder del entretenimiento en México y Latinoamérica, que significa que poseen características únicas que garantizan una experiencia llena de emoción y que el público no debe perderse.

¿Por qué se retira del cine de acción?

Al inicio de este año el actor irlandés compartió que la decisión de retirarse del cine de acción surgió mientras filmaba la película “Blacklight”, en Australia: “Tuve una escena de lucha con un chico, un joven amable llamado Taylor. A la mitad de la pelea vi lo que estaba pasando, yo estaba sin aliento y a él no le había costado nada. Entonces le dije: ‘¿Taylor, qué edad tienes?’. Me contestó: ’25′. Y dije: ‘¡Esa es la edad de mi hijo mayor!’”, relató entre risas.

Pese a la declaración anterior, Liam Neeson confesó en qué casos sí contemplaría regresar a las cintas de acción en el futuro: “Aceptaría volver a ellas por dos casos particulares: si Patty Jenkins me ofreciera el papel de ‘Zeus’ en ‘Mujer Maravilla 3’ y si Disney me permite regresar como el ‘Maestro Jedi Qui-Gon Jinn’ de la saga ‘Star Wars’, en el spin off que se viene preparando sobre ‘Obi-Wan Kenobi’”.

EL DATO

Más estrenos de la semana

Además de “El Protector”, también llegan a la pantalla grande: “Uuups! 2: La Aventura Continúa”, “Fate Stay Night Heaven's Feel Parte 3”, “Twist, Terror en el Aire” y “Bacurau: Tierra de Nadie”.

