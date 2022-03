Shining Vale es una oscura comedia familiar, la cual es protagonizada por Courteney Cox, Greg Kinnear y Mira Sorvino. Creada por Jeff Astrof y Sharon Horgan, la serie estrenará sus dos primeros capítulos en StarzPlay este 6 de marzo.

Esta serie de terror clásico cuenta con el elenco Gus Birney, Merrin Dungey, Dylan Gage, Judith Light y Sherulyn Fenn.

Shining Vale. ESPECIAL/CORTESÍA STARZPLAY.

La escalofriante trama es sobre Pat y Terry Phelps, un matrimonio que reúne los ahorros de su vida y se mudan de un departamento estrecho en Brooklyn a una antigua mansión victoriana en Shining Vale, Connectitut, como un último esfuerzo para salvar su matrimonio, después de la aventura de Pat con Frank, un joven empleado de mantenimiento que asistió a su casa para arreglar el fregadero, mientras Terry estaba en el trabajo.

Pat, la ex “niña salvaje” que saltó a la fama al escribir una novela de empoderamiento de mujeres, mientras estaba empapada de drogas y alcohol, ahora, 17 años después, está limpia y sobria, pero totalmente insatisfecha. Todavía no logra escribir su segunda novela, no recuerda la última vez que tuvo relaciones sexuales con su esposo y sus hijos adolescentes, Ganyor y Jake, quienes no quieren tener nada que ver con ella.

Por la mudanza a la pequeña ciudad de Connecticut, Gaynor y Jake están enojados y tan desconectados como es posible y aunque Terry intenta unir a la familia, siente un rechazo intenso por parte de ellos. Por su parte, Pat está perdiendo el poco control que ha tenido sobre los niños: Gaynor la prefiere muerta y Jake se ha convertido en un zombie por su adicción a las pantallas. Mientras que Terry, está tan obsesionado por seguir adelante que no nota que Pat está perdiendo incluso el control de sí misma.

Sin duda, comprar una casa de 200 años de antigüedad después de estar en el mercado durante casi tres años y con un enorme descuento parecía una buena idea, pero Pat siente que no están solos; especialmente cuando una mujer de aspecto anticuado aparece flotando fuera de la ventana de la sala familiar.

Así, los Phelps descubren rápidamente por qué los agentes de finca raíz estaban tan motivados en vender la casa con un gran descuento y notan que pasaron por alto algunos detalles, incluido un triple asesinato y otra serie de atrocidades que no mencionaron. Aún así, ni el esposo de Pat ni sus hijos adolescentes parecen darse cuenta de que algo anda terriblemente mal en la casa, solo ella puede ver las cosas moverse y escuchar los golpes en la noche.

Convencida de que está deprimida o poseída, resulta que los síntomas son exactamente los mismos, Pat nota que también es la única que ve el espíritu de la persona que cometió los asesinatos: Rosemary, una ama de casa de los años cincuenta que puede o no estar tratando de apoderarse de ella. Todos tienen sus demonios, pero para Pat Phelps, pueden ser reales.

Con información de StarzPlay.

XM