En Star+ hay nuevos contenidos durante diciembre, y actualmente ya hay series, documentales y películas que están disponibles en el servicio de streaming, que sin duda, llamarán la atención de sus suscriptores. Después de tus actividades cotidianas, toma un momento para entretenerte con las mejores opciones.

Historia de ellas

Protagonizada por Cris Vianna, Letícia Spiller, Bia Arantes y Emma Araújo, la serie dramática estrena su primera temporada en Star+. Realizada por IntroPictures, relata la vida de cuatro mujeres, madres e hijas de diferentes clases sociales, que se ven obligadas a vivir bajo el mismo techo. La ex niñera y ahora propietaria de su propio negocio Marta se ve obligada a recibir en su casa a su ex jefa Isabel y a su hija Ana Rosa, debido a una decisión judicial vinculada a la detención del marido de Isabel. Su llegada complica la vida de Ana Jazmín, la hija de Marta, que tendrá que lidiar con los visitantes en contra de su voluntad. Juntas, madres e hijas deben enfrentarán cuestiones delicadas del pasado y reflexionar sobre dificultades de sus propias relaciones. Dirigida por Pablo Uranga, Luciana Baptista y María Farkas, la serie del sello Star Original Productions, es una narrativa sobre los legados sociales, culturales y familiares, de las hijas y sus madres.

American Horror Stories

Tiene disponible la primera parte de la tercera temporada exclusivamente por Star+. American Horror Stories es un spin-off de la premiada serie antológica American Horror Story de Ryan Murphy y Brad Falchuk, que cuenta en cada episodio una historia de terror diferente. Desde 2011, los creadores de American Horror Story han redefinido el género de terror presentando en cada entrega, los escenarios más terroríficos como un espeluznante manicomio, un aquelarre de brujas, un circo ambulante de fenómenos, un hotel embrujado y el propio apocalipsis. La primera y segunda temporada ya están disponibles en Star+.

Donde el orgullo no llega

Es un documental que se estrena exclusivamente en Star+. La película documental sigue a las familias que quieren quedarse en el lugar que aman y donde a menudo también han establecido raíces profundas, pero que se enfrentan a distintos desafíos: Una familia trans/queer con cinco hijos en Iowa debe encontrar una nueva comunidad después de ser expulsada de su iglesia; una pareja homosexual afrodescendiente con una hija pequeña vive situaciones de intolerancia en Nebraska; en una granja de Kansas, una pareja de lesbianas decide educar en casa a su hijo ya que sufría acosos; un profesor homosexual en Ohio crea un espacio seguro para estudiantes LGBTQ+; y una pareja en Minnesota lucha por reconstruir sus familias después de dos procesos de transición. Mientras tanto, la representante política de Minnesota y madre queer, Heather Keeler, lleva los derechos LGBTQ+ al primer plano político a pesar de las continuas amenazas de muerte. El documental, dirigido por Melinda Maerker, captura un momento crucial en el que la legislación y el sentimiento anti-queer se multiplican rápidamente en todo Estados Unidos y los valores de todas las familias del medio oeste se ponen a prueba.

Ensayo General

La nueva comedia original ya se puede ver en exclusiva por Star+ es protagonizada por Ben Platt y Molly Gordon como Amos y Rebecca-Diane, dos mejores amigos de toda la vida que trabajan como instructores de teatro en un campamento en decadencia al norte de Nueva York. Después de que la fundadora del campamento, Joan, cae en coma, su despistado hijo Troy llega para administrar la propiedad. Amos, Rebecca-Diane y el gerente de producción Glenn se deberán unir al resto del personal y estudiantes, para montar una obra maestra y mantener a flote su amado campamento de verano.

El molino secreto

La película que ya está disponible exclusivamente en Star+, se centra en un hombre, quien se despierta junto a un antiguo molino de granos situado en el centro de una celda de una prisión al aire libre sin tener idea cómo llegó allí. Atrapado en un entorno inusual y opresivo, se ve obligado a luchar por su supervivencia y a trabajar para sobrevivir, mientras busca desesperadamente la libertad antes del nacimiento de su hijo. Esta intrigante película escrita por Jeffrey David Thomas, es dirigida por Sean King O'Grady.

Me he hecho viral

El filme dirigido por Jorge Coira y escrita por Araceli Gonda que ya se puede ver en Star+. Mabel, se ha vuelto viral de la forma menos deseada posible. Durante su vuelo a Polinesia, para disfrutar de unas idílicas vacaciones, desbloquea inocentemente el móvil de su marido y encuentra pruebas de una infidelidad. Entonces, Mabel arma un gran alboroto en pleno vuelo y pelea con todo aquel que intenta detenerla, causando pánico en el avión. Debido a su comportamiento, el avión debe realizar un aterrizaje de emergencia para bajarla del mismo a la fuerza. Luego, al regresar a Madrid, Mabel descubre que ya no es una mujer anónima, ya que alguien ha grabado lo sucedido a bordo y ahora se ha hecho viral. Todo el mundo la conoce como “#lalocadelavión”, y su vida nunca será igual. Me he hecho viral está dirigida por Jorge Coira y escrita por Araceli Gonda. Protagonizada por Blanca Suárez y Nicolás Furtado.

