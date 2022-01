This is Us termina y este jueves 6 de enero comienza el final de una apasionante e inolvidable historia con el estreno de su sexta temporada en Star+, un servicio de streaming para el entretenimiento de todos.

This is Us estrenará un episodio por semana en Star+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Escrita y producida por Dan Fogelman, This is Us sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: Desde que Jack y Rebecca son una pareja joven, se convierten en padres en los años 80’s hasta la edad adulta de sus trillizos, Kate, Kevin y Randall, quienes buscan el amor y la realización en el presente.

This is Us estrena hoy su sexta temporada en Star+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

La trama releva cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quién te conviertes y cómo las conexiones que se comparten pueden trascender en el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

La aclamada serie ha sido ganadora de cuatro Premios Emmy y estrenará un capítulo por semana (son alrededor de 18). This is Us es protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown, entre otros artistas de la actuación.

Las cinco temporadas de This is Us ya están disponibles en Star+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Si aún no conoces esta historia, las cinco temporadas de This is Us ya están disponibles en Star+.

Con información de The Walt Disney Company México.

