Este 18 de diciembre se realiza la final del Mundial Qatar 2022, y después de 16 años, Andrés Bustamante y José Ramón Fernández se reencuentran.

La cita será este 18 de diciembre a las 15:00 horas en el programa Futbol Picante, por ESPN y Star+. Por ello, Andrés Bustamante habla acerca de este encuentro.

Andrés Bustamante como "El Hooligan". ESPECIAL/CORTESÍA ESPN-STAR+.

¿Qué significa para Andrés Bustamante regresar a esta importante justa deportiva después de 16 años?

“Es a todo dar. Yo creo que es algo que les va a gustar a los nostálgicos, a los hijos de los nostálgicos y a los hijos de los hijos de los nostálgicos.

Para mí, está a todo dar tener la oportunidad de, a lo mejor, cerrar una aventura que empezó hace muchos años con la invitación de José Ramón Fernández a los eventos deportivos”.

¿Qué diferencias encuentras entre “El Hooligan” de hoy contra aquel primer “Hooligan” de 1986?

“Pues es prácticamente el mismo, nada más que con la rabia que con el paso de los tiempos se ha hecho más grande y seguramente va a ser más salvaje en esta oportunidad”.

José Ramón Fernández. ESPECIAL/CORTESÍA ESPN-STAR+.

¿Cómo se comportará “El Hooligan” en Qatar 2022? ¿Alguien ya le informó que hay varias consideraciones culturales que debe tener en cuenta?

“Por supuesto que mi persona y lo que vaya a hacer bueno pues… al único que le vamos a faltar al respeto es a José Ramón Fernández que se lo merece. Y déjame añadir que durante más de 30 años mucha gente me ha preguntado por qué razón “El Hooligan” le tiene ese coraje a José Ramón y pues este 18 de diciembre se va a saber la razón por la cual durante 30 años lo ha correteado”.

¿Cómo crees que José Ramón Fernández se esté preparando para este nuevo encuentro con “El Hooligan” ahora en ESPN y Star+?

“No solamente nervioso, desde el momento en el que se enteró, le están temblando las patitas. Yo lo conozco muy bien, entonces seguramente está muy nervioso y tiene porqué estar nervioso; según lo que he escuchado “El Hooligan” se va a portar muy mal”.

¿Qué significa para Andrés Bustamante este reencuentro con José Ramón Fernández?

“José Ramón es un gran amigo y además juntos es como he tenido mis aventuras y oportunidades humorísticas más grandes. Entonces, para mí, es a todo dar que después de un lapso en cual no he hecho nada junto a él nuevamente nos reunamos con algo que es como muy notorio, como es la de los eventos deportivos que es en donde José Ramón y “El Hooligan” se encontraban y ahora volverá a suceder”.

¿Podrías invitar a la audiencia a verte el próximo 18 de diciembre por ESPN y STAR+?

“A todos y todas los que me estén leyendo. La mejor cobertura de Qatar 2022 es por ESPN, tiene a los mejores expertos, las mejores opiniones.

Los invito a que la sigan y, sobre todo, que el día 18 después de la Final estén muy atentas y atentos porque va a ser un hecho histórico para los medios de comunicación”.

Con información de ESPN y Star+.

