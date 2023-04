Hoy 5 de abril se transmitirá exclusivamente por Star+, AREA21 “Live on planet earth”.

Se trata de un documental en la que precisamente AREA21, el dinámico dúo compuesto por el DJ y productor Martin Garrix y el rapero, cantante y productor Maejor, ofrecen su primer show en vivo en un documental que incluye las canciones más famosas de este dueto, inlcuido Martin Garrix en la guitarra.

AREA21 “Live on planet earth”. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

A lo largo de sus 46 minutos de duración, el documental promete llevar a sus seguidores a un viaje fuera de este mundo, mientras se sumerge en la verdadera historia detrás de AREA21.

El documental que da vida a la música de AREA21 de una manera completamente nueva, en la que se escucharán canciones como La La La, Own The Night, Lovin’ Every Minute y Followers, así como las favoritas de los fans Spaceships y We Did it como nunca antes se habían escuchado.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM