Stallone alista nueva versión de “Rocky IV”

Un clásico del cine ochentero está por volver a la vida, con nuevas escenas, variaciones en la trama, batallas sobre el ring más prolongadas y también una polémica ausencia anunciada por su creador y protagonista: Sylvester Stallone.

Y es que con motivo del 35 aniversario de “Rocky IV”, Sylvester Stallone se encuentra editando la famosa cinta para lanzar una edición especial que buscará estar más cerca de la idea que el artista tenía originalmente y que ofrece un tono mucho más serio y menos inclinado a las bromas o subtramas que él considera poco afortunadas.

A través de su cuenta de Instagram (@officialslystallone), el actor estadounidense compartió videos que muestran escenas inéditas de “Rocky IV” y, de acuerdo a su descripción, está trabajando para dar a conocer la nueva versión lo más pronto posible a sus seguidores.

“Esto es nuevo...Casi listo”, escribió en su red social, donde ha mantenido al filo de la butaca a sus fieles seguidores.En dichos clips se puede ver la pelea entre “Apollo Creed” (Carl Weathers) e “Ivan Drago” (Dolph Lundgren), la cual termina con la muerte del amigo y viejo rival de “Rocky”.

A pesar de que no hay muchos detalles de la película, se sabe que cortará a la “novia robot” de “Paulie” (Paul Pennino), una decisión que provocó decepción en los seguidores de la franquicia puesto que es una de las escenas más recordadas de la película. “El robot se va a la chatarra. No más robot”, adelantó el histrión, quien no comentó si modificará algún otro detalle de la historia, que mostraba además el contraste entre el comunismo y el capitalismo.

El hecho de quitar al robot puede ser un indicio de que el también director de cine quiere darle un tono más serio y aumentar la brutalidad del combate entre “Creed” y “Drago”, del que ya ha adelantado algunos fotogramas que no se habían visto en el corte original del largometraje.

La importancia de la trama de “Rocky IV” es muy destacada de cara al futuro de la saga, ya que de ahí parten los eventos que se muestran en las cintas de “Creed” y “Creed II”, donde se pudo ver el regreso de Ivan Drago como el entrenador de su hijo.

Aún no hay fecha de lanzamiento, pero podría coincidir con el 7 de marzo, fecha en la que se estrenó originalmente la película en 1986.

Eso sí, Stallone adelantó que el lanzamiento de esta versión no significa que se retirará la original, sino que sencillamente busca darle a sus fieles seguidores dos visiones de una misma historia.

JL