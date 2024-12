Spotify, la plataforma de streaming de música más popular del mundo, ha revelado recientemente su listado de los álbumes debut más escuchados a nivel global.

Cada año, los artistas llegan al escenario global con sus discos, captando rápidamente la atención de millones de oyentes. Este fenómeno se refleja en las estadísticas de reproducciones, donde algunos álbumes debut han logrado destacarse, convirtiéndose en los más escuchados a nivel mundial en la plataforma.

A través de sus melodías y propuestas innovadoras, estos álbumes debut han dejado huella en la industria musical. A continuación, te presentamos el top 10 de los álbumes debut que han acumulado más reproducciones en esta semana.

1- ROSIE- Rosé

Se trata de un álbum debut que mezcla el R&B y el synth pop en un track list de 12 canciones.

2- JVLIVS III: AD FINEM- Sch

Lanzado el 06 de diciembre de este año, este disco de 18 canciones continúa con su característico estilo que fusiona rap, trap y melodías oscuras, manteniendo una narrativa profunda y personal.

3- GOING HARD 3- Tony Boy

Going Hard 3 es el quinto álbum de Tony Boy, el tercero lanzado bajo licencia de Warner.

Este es el tercer capítulo de la saga Going Hard, que comenzó en 2020 con Going Hard y continuó en 2021 con Going Hard 2.

4- STRATEGY- Twice

Strategy es el decimocuarto EP del girl group surcoreano Twice. Fue publicado el 6 de diciembre de 2024 por JYP Entertainment y Republic Records. El EP contiene siete canciones, incluyendo el sencillo principal, «Strategy», que cuenta con la participación de la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.

5- INARRETABLE- Jul

"Inarrêtable" es el álbum del rapero francés Jul, lanzado el 6 de diciembre de 2024. Este álbum continúa con su prolífica carrera, marcada por un estilo único y una capacidad para mantenerse relevante dentro del panorama musical. Con 23 pistas, el álbum presenta colaboraciones destacadas como la cantante Bad Gyal, el rapero italiano Baby Gang, y Francè Zito, un artista corso.

6- HELLO WORLD- Pinguini Tattici Nucleari

Es el sexto álbum de estudio del grupo musical italiano Pinguini Tattici Nucleari , lanzado el 6 de diciembre de 2024 a través de Epic y Sony Italia .

7- MENOR DO DESACATO- Mcluuky

Es el primer álbum de MC Luuky, lanzado en diciembre de 2024. Este joven artista de Taboão da Serra, SP, ha tenido un ascenso meteórico en la escena del funk brasileño, alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales con su éxito "Desacato". El álbum cuenta con 14 temas.

8- BAD ASS F*CKING KID- Nettspend

Es el mixtape debut del rapero estadounidense Nettspend . Fue lanzado a través de Grade A Productions e Interscope Records el 6 de diciembre de 2024.

9- PALABRA DE TO'S- Carin León

Palabra de To's, producido por Antonio Zepeda, Alberto Medina y Carín León, es un disco que busca reflejar la esencia de los sonidos tradicionales de las tierras aztecas, mientras rinde homenaje a las raíces de cada uno de los compositores que participaron en la creación del álbum.

10- ENSAIOS DA ANITTA- Anitta

Ensaios da Anitta , que llega para revolucionar el carnaval de 2025, es el quinto proyecto de Anitta en portugués y el segundo centrado en el evento de carnaval que ella creó, “Ensaios da Anitta” .

YC