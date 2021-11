SpiderMan No way home: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la película? Esto responden

Este martes es un día importante para los fans de "Spider-Man" porque podría convertirse en el mejor o el peor del año con el estreno del segundo tráiler de la película "Spider-Man: No Way Home". ¿Por qué? porque las teorías que durante meses han hecho los fans se confirmarían o se irían por la borda.

"No way home", protagonizada por Tom Holland, ha creado una gran expectativa por las posibilidades que tiene el multiverso de Marvel con la cantidad de actores que podrían aparecer. Esto a raíz de los rumores que se han compartido por las redes sociales las últimas semanas.

Si bien dos grandes villanos ya están más que confirmados gracias al anterior tráiler y posters —el "Duende Verde" de Willem Dafoe y el "Doctor Octopus" de Alfred Molina— hay dos nombres que esperan ser revelados: el de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes se pusieron el traje del superhéroe arácnido en las dos anteriores sagas.

Entonces, ¿aparecerán o no en "Spider-Man: No way home"?

El problema es que, aunque las teorías de los fans son fuertes e inundan las redes con memes, en el caso de Andrew en una entrevista reciente con un medio llamado Extra TV donde fue cuestionado sobre su participación en la película negó cualquier posibilidad: "Amo lo que todo el equipo ha hecho con el personaje, lo que Jon Watts, Tom (Holland), Amy Pascal y Kevin Feige han hecho con la encarnación del personaje y le han puesto mucha alma y diversión y alegría que es tan de él", explicó.

"Estoy muy emocionado de ver lo que han hecho con la tercera entrega".

Pero además con el medio "USA Today" fue más claro:

"No estoy en la película. Me encanta Spider-Man, siempre lo he hecho, estuve muy contento de haber interpretado el papel. Estoy muy emocionado por ver lo que hacen con la tercera al igual que ustedes".

En cuanto a Tobey, que dio vida al arácnido en la trilogía de Sam Raimi y es de los más queridos por los fans no ha dado entrevistas al respecto pero su "Mary Jane", la actriz Kristen Dunst sí ha confirmado que en lo que se refiere a ella no aparecerá.

En una entrevista con Total Film, de acuerdo con el portal "Tomatazos", Dunst explicó que ni siquiera ve películas de superhéroes.

"No veo nada de eso, simplemente no es mi tipo de película. No puedo decirte la última vez que vi una, creo que vi tal vez al Capitán América con mi amigo en un cine, que fue, ¿qué?, hace mucho tiempo cuando salió por primera vez. Simplemente no las veo", confesó.

Sobre "Spider-Man: No way home" fue contundente:

"No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? No, yo soy la única que no está. ¡No pueden poner a una mujer vieja ahí!".

La película forma parte de la fase cuatro del llamado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y si bien se estrenará hasta diciembre (el 17 en Estados Unidos), este martes a las 19:00 horas Sony Pictures y Marvel lanzarán el segundo tráiler oficial que podrá verse tanto en redes oficiales como en YouTube.

Además antes de que el esperado tráiler llegue a todo el mundo, se realizará un evento en Los Ángeles en el Regal Sherman Oaks a las 17:00 horas (18:00 de México).

Con información de SUN.

AC