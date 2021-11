SpiderMan No way home: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo tráiler de la película de Marvel?

El día ha llegado, los fans de Marvel Studios están ansiosos por el segundo tráiler de “Spider-Man: No way home”, la película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) más esperada hasta el momento.

A las 19:00 horas (hora de México) de este martes, Sony Pictures y Marvel revelarán el segundo tráiler oficial a través de sus redes sociales oficiales y YouTube.

¿Qué podríamos ver en el segundo tráiler de "Spider-man: No way home"?

De acuerdo a comentarios en redes sociales, los fans esperan que en “Spider-Man: No way home” se confirme el “Spider-Verse” con los héroes interpretados por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Hay que recordar que hasta el momento, Sony sólo ha revelado dos pósters oficiales y ha confirmado que Alfred Molina regresa como “Octopus”; Jamie Foxx como “Electro” y Willem Dafoe como el mítico “Duende Verde”.

Los pósters oficiales de "Spider-Man: No way home". ESPECIAL / MARVEL

No obstante, desde hace semanas, se han filtrado supuestas escenas de “Spider-Man: No way home” donde también se confirmaría a Charlie Cox como “Daredevil” en la misma película. Sony y Marvel han permanecido en el margen de este tipo de teorías sobre la película mientras se acerca cada vez más la fecha de su estreno.

Al elenco se les suma Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Benedict Cumberbatch, entre otros.

¿Cuándo se estrena "Spider-Man: No way home"?

La película “Spider-Man: No way home” se estrenará el próximo 16 de diciembre en cines mexicanos, un día antes que en Estados Unidos y casi un mes después que en otros países. Actualmente, la película “Eternals” está de estreno en cines y “Shang-Chi” llegó a Disney+.

A continuación el primer tráiler de “Spider-Man: No way home”:

AC