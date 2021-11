SpiderMan No way home: ¿Cuándo se estrena la película en México?

No sólo nos revelaron el póster oficial de “Spider-Man: No way home”, una de las películas más esperadas del año, sino que Sony y Marvel sorprendieron este domingo con el adelanto de su estreno el próximo 16 de diciembre, y no el 17 como en otros países.

Fue a través de la cuenta de Sony en México que se dio a conocer esta nueva fecha, misma que ha cambiado de acuerdo a la región; por ejemplo, en japón, “Spider-Man: No way home” llegará el 7 de enero, y el 8 de enero en Filipinas.

Por su parte el póster oficial de la película muestra a “SpiderMan” en la batalla contra “Octopus”, similar a las imágenes que vimos en el primer tráiler oficial de la película de Marvel. Además, en el fondo se pueden observar algunos detalles que confirman la vestimenta de “Duende Verde”.

Cabe mencionar que la imagen del póster revelado por Sony es muy similar a un supuesto póster en el transporte público que se filtró en redes sociales.

Aún se espera que Sony y Marvel estrenen un segundo tráiler de “SpiderMan: No way home” tras el estreno de “Eternals” en cines. Hasta ahora, ninguno de los estudios ha confirmado oficialmente que exista el “Spider Verse” con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

AC