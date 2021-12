Spider-Man: Marvel sueña con un Oscar para No way home

Tras posicionarse como uno de los filmes más taquilleros del 2021, “Spider-Man: No way home” alista su camino para llegar a la ceremonia de los Premios Oscar, y aunque seguramente muchos de sus protagonistas podrían estar presentes como invitados por parte de las Academia, Marvel ha revelado sus aspiraciones para que la película protagonizada por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, consiga nominaciones para incrementar las estatuillas que ya ha logrado en el certamen cinéfilo.

En sus recientes declaraciones, el productor y director Kevin Feige, compartió a The Hollywood Reporter las posibilidades que visualiza para que “Spider-Man: No way home” sea contemplada como una de las películas candidatas no solo a las nominaciones en diversas categorías, sino que la trama del “Hombre Araña” realmente logre acreditarse un par de estatuillas.

Estos comentarios surgen luego de que Kevin Feige reflexionó sobre el impacto mediático que ha logrado “Spider-Man: No way home” no solo en la taquilla, sino al referirse a los videos que se han viralizado de fans, que durante las primeras proyecciones públicas de la película, grabaron las reacciones de los fans en la sala con gritos y aplausos cuando los “Spider-Man” de Tobey Maguire y Andrew Garlfield aparecieron en la historia tras casi dos años de especulaciones sobre la posible participación que ambos actores tendrían en el nuevo filme de Marvel, como parte de la fase cuatro de su universo cinematográfico.

“Los miembros de la Academia de cine deben pensar en el arte que encierra una narrativa que conecta con un amplio espectro de personas a nivel emocional. Es bueno que las personas se levanten y aplaudan en el cine; es bueno que se sequen las lágrimas porque están pensando en sus últimos 20 años cómo espectadores y en lo que han significado para ellos. Eso, para mí, es algo muy bueno; esas cosas para las que, en su día, se fundó la Academia para darles reconocimiento”, indicó Feige.

El productor comparó el impacto que el cierre de “Spider-Man: No way home” ha tenido al nivel que causó en su momento el estreno de “El señor de los anillos”, que bajo la dirección de Peter Jackson y basada en la trama literaria de J. R. R. Tolkien, por ejemplo, logró 13 nominaciones con su primera entrega “La comunidad del anillo”, en 2001, y ganó cuatro estatuillas por mejor efectos visuales, fotografía, banda sonora y maquillaje.

“De la misma forma que El retorno del Rey fue una celebración y culminación de todo el trabajo que se había hecho en esa trilogía, esta es una celebración tanto nuestra trilogía de Spider-Man, como de las cinco películas anteriores del superhéroe”.

¿Cuántos Oscar ha ganado Marvel?

Black Panther logró siete nominaciones . EFE/ARCHIVO

Aunque la Academia prioriza a los dramas y tramas basados en hechos reales para la entrega de sus estatuillas, al menos en las principales categorías, las historias de acción y fantasía han dado batalla para cambiar los criterios de nominación y galardones finales, teniendo como ejemplo lo logrado por el tapatío Guillermo del Toro, quien con sus filmes “La forma del agua” y “El laberinto del Fauno”, se consolidado en los premios en las categorías de mejor película y dirección.

Marvel no es nuevo es las nominaciones y premios del Oscar, y tras el lanzamiento de “Pantera Negra”, protagonizada por Chadwick Boseman, el estudio de los superhéroes logró siete nominaciones ganando en las terna de mejor banda sonora, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.

Aunque en su momento “Spider-Man 2”, de la trilogía de Sam Raimi, no era considerada como parte del ahora conocido Universo Cinematográfico de Marvel, en 2004 ganó el Oscar por mejores efectos visuales, teniendo en la trama a los protagonistas Tobey Maguire y Alfred Molina. En su película debut “Spider-Man”, la productora Sony había logrado dos nominaciones en sonido y efectos visuales.

Con el lanzamiento de la primera parte fílmica de “IronMan”, en 2008, Marvel –estableciendo oficialmente su universo cinematográfico- consiguió dos nominaciones por sonido y efectos, desde entonces otros filmes en su formato live-action de Marvel Studios, como “Los vengadores”, Capitán América y el Soldado del Invierno”, “Guardianas de la Galaxia”, “Dr. Strange”, fueron nominadas a diversas ternas, al igual que las cintas propuestas por FOX –basadas en Marvel Comics- con “X-Men” y “Logan”.

Los superhéroes de otras franquicias como DC también han logrado buenos resultados con sus nominaciones al Oscar y uno de los ejemplos más claros y recientes fue Joaquin Phoenix, quien ganó la estatuilla por dar vida a “Joker”, personaje que dentro de la trilogía de Christopher Nolan también recibió un Oscar –de manera póstuma- por la interpretación de Heath Ledger.

Y si de primeros premios se trata en el mundo de los superhéroes, hay que recordar que el filme “Superman”, de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, con la dirección de Richard Donner, ganó el Oscar honorífico por sus efectos visuales, que para su época eran considerados como verdaderos avances tecnológicos para este tipo de adaptaciones en la gran pantalla.

Tanto las adaptaciones de Marvel y DC, las principales franquicias de superhéroes han logrado nominaciones cada año de lanzamiento.

JL