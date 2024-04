Este miércoles 1 de mayo se estrena en salas de cine del país la película de terror mexicana “Jugaremos en el bosque”, dirigida por Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo con las actuaciones estelares de Lucía Uribe, Mauricio Isaac, Mercedes Olea, Julieta Egurrola, Camila Valdez Gómez, María Valdez Gómez, María Carine Olivares y Alonso Navarro.

Este proyecto fílmico es sobre una pareja que, tras la pérdida de su hijo, decide alejarse de la vida cotidiana para tomar un respiro, sin saber que la vieja casona a la que llegarán, será un verdadero infierno.

Lucía Uribe y Mauricio Isaac son quienes dan vida a “Mariana” y “Javier”, quienes tendrán que enfrentarse a sucesos sobrenaturales que pondrán a prueba su vida y su relación.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Mauricio Isaac, quien comparte que esta es su primera incursión al género del terror en el cine: “Estamos muy contentos de estrenar la película, pero también porque es un filme de terror, que por lo menos en lo personal, yo no había experimentado”.

Sobre la experiencia de sumergirse en este terreno, explica: “De entrada, es la posibilidad de habitar así el universo de lo fantástico, de lo sobrenatural y de los espíritus que de pronto pueden estar ahí merodeando; además, actoralmente es darle veracidad (a las situaciones) para que suceda el misterio y la gente que vaya a ver la película, se la crea”.

Trabajo en equipo

Sobre cómo se preparó para darle vida a su personaje “Javier”, resalta que fue mucho trabajo en equipo, de la mano de los directores Alejandra y Guillermo: “Además de Lucía Uribe y yo, quienes desarrollamos a los personajes principales… Tuvimos mucho trabajo de mesa, de investigación y de ensayos. Además, los directores tenían muy claro lo que querían de la película”.

Mauricio resalta que cada género tiene sus propios retos, y en el de terror fue abordar, como actor, situaciones poco cotidianas: “Aunque también esta película tiene mucho drama, pues en un principio ocurre la pérdida de un hijo, y está ese duelo que nadie quiere vivir; pero que hay que habitar esa emoción para que la historia se vaya desenvolviendo con honestidad y con verdad”.

Los personajes de “Mariana” y “Javier” enfrentarán situaciones siniestras en la búsqueda de consuelo, sólo que “Mariana” por ser vulnerable es quien más fácil cede ante la estela oscura que rodea la casa a la que llegan, y es “Javier” el que tratará de que se libere de ese embrollo en el que han caído: “La idea de mi personaje es llevar a su esposa a cambiar de vida… A que sea más tranquila, para que se recupere emocionalmente, pero todo sale al revés gracias a los secretos familiares de mi personaje, así que todo transcurrirá de manera extraordinaria”.

Cabe señalar que Mauricio y Lucia ya habían trabajado juntos en otros proyectos, así que resalta el actor que fue muy sencillo colaborar en conjunto para “Jugaremos en el bosque”, pues lograron generar gran complicidad.

“No vaya a ser…”

Sobre si Mauricio, de manera particular, es supersticioso, o le ha sucedido cosas sobrenaturales, responde: “No me considero supersticioso, pero bueno, tampoco es que pase debajo de un escalera, no vaya a ser… Además, entro a algunos lugares siempre con el pie derecho, pero tampoco es algo que permita que domine mi vida. Hubo momentos en el rodaje donde de pronto sí sentía miedo o tenía pesadillas, pues al final, formar parte de una historia como ésta te mueve muchas cosas emocionalmente, físicamente; de hecho, a un compañero en el rodaje le cayó un crucifijo en la cabeza”.

En ese mismo tenor, Mauricio habla de los miedos que particularmente tiene y cómo busca enfrentarlos: “Si pienso en la muerte, es saber que todos vamos para allá, así que exactamente eso no me da miedo… Pero sí tengo hijos y que les pase algo a ellos, eso sí me da miedo. También uno trata de ser más consciente y racional, aunque sabemos que sí existe lo paranormal, pues no creo que estemos exentos de esas situaciones, así que si se me aparece un fantasma, seguramente sí me va a dar mucho miedo”.

La cinta fue dirigida por Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo. CORTESÍA

Sinopsis

Siente el terror

“Javier” y “Mariana” intentan superar la pérdida de su hijo “Tomás”. Su matrimonio y su vida se están desmoronando hasta que “Javier” recibe unos documentos que le permiten mudarse a la vieja hacienda familiar, donde podrían empezar de nuevo. Para eso necesita que su abuela “Rosa” firme las escrituras, pero, por razones que no quiere compartir, se niega, advirtiendo a su nieto que se aleje de ese lugar. Bajo la presión del intento de suicidio de “Mariana” y desesperado por dejar atrás tantos recuerdos dolorosos, “Javier” falsifica la firma y se muda a la hacienda. Pero allí, una maldición que convertirá el sueño de recuperar a su familia en su peor pesadilla, una fuerte e imponente presencia del pasado está manipulando a la pareja para obtener lo que quiere: volver a la vida.

Viejos y nuevos clásicos

Como aficionado, a Mauricio sí le gusta el terror, sí lo disfruta, así que al preguntarle cuáles son sus películas de terror favoritas le llegan a la memoria grandes clásicos como “El Bebé de Rosemary”, “El Resplandor” y “El Exorcista”, pero también le gustan actuales como “La bruja” y “El círculo”: “Me gusta mucho ir al cine y emocionarme ya sea a través de una comedia, un drama o una película de terror, que justo en México este es uno de los género más socorridos y por eso creemos que ‘Jugaremos en el bosque’ será una película que el público va a disfrutar, pues está muy bien hecha”, finaliza.

CT