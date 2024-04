En una función al aire libre y completamente gratuita podrás disfrutar de tres películas originales en la Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La proyección de estas películas forma parte del programa Cinema Libre, impulsado por la Cineteca FICG para ver películas en un entorno único y para toda la familia sin ningún costo.

Sí te gusta el romance, o la acción estamos seguros que más de alguno de los siguientes filmes te encantará, incluso puede que hayas visto uno y quieras volver a verlo en la pantalla grande.

Películas que puedes ver gratis en la Cineteca FICG del 1 al 5 de mayo

Las tres películas que te vamos a presentar se proyectarán en la Pantalla Bicentenario, la cual es considerada como una de las pantallas más grandes a nivel mundial y única en América Latina.

El espacio de proyección es en el Ágora Jenkis, tiene asientos y capacidad para muchas personas, pero también puedes llevar tu propia manta o tapete e instalarte en el suelo.

“10 Cosas que odio de ti”

Miércoles 1 de mayo

19:00 horas

¿Listo para cantar “I love you baby” de Frank Sinatra? Si no has visto esta película, es una excelente oportunidad para verla con tu novio, novia o amigos. El filme narra la historia de Kat, una joven de mal carácter que desprecia las citas, quien tiene una hermana llamada Bianca, ambas tienen un padre sobreprotector, y Bianca quiere salir con chicos, la única condición es que Kat tenga una cita también.

“2001: Odisea en el espacio”

Sábado 4 de mayo

19:30 horas

La película trata de un transbordador de la Agenical Espacial que viaja a la Luna para estudiar un hallazgo de un molito negro de origen extraterrestre, el cual guía a la nave de nombre Discovery a Júpiter. A bordo hay cinco astronautas, tres de ellos en hibernación y un ordenador, Hal 9000 dotado de Inteligencia Artificial, emociones y sentimientos.

“Blade runner”

Domingo 5 de mayo

19:00 horas

La diferencia de géneros de las películas hace que sean ideales para todos los gustos, además el espacio es pet friendly por lo que puedes llevar a tu lomito, También puedes llevar tus propios alimentos, pero te recomendamos comprar palomitas y bebidas que venden dentro de la Cineteca FICG.

La dirección es: Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 Zapopan , Jal .

Finalmente recuerda que si llevas auto, el estacionamiento techado cuesta $40 pesos.

Pero si vas en transporte público, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico:

TO8 vía corta

C43 (636 Haciendas)

C43 (636 Valdepeñas)

C81 (641 Batán-Mesa)

C81 (641 Belenes- Lomas)

Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 12 pesos)

C117 Calzada

C117 La Normal

T08 (634 vía corta)

