'Spamalot'; la imperdible comedia épica que hará carcajear a Guadalajara

La aclamada obra de teatro “Spamalot”, basada en el universo de los Monty Python, aterrizará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, en una experiencia única llena de humor, música y sátira que, con un elenco de lujo, garantizará carcajadas para los tapatíos. Esta comedia musical ha sido todo un éxito en diversas partes del mundo y ahora continúa conquistando al público mexicano con una adaptación acorde a nuestro humor, y con un repertorio que conjuga lo mejor de nuestros comediantes y exponentes en la sátira.

“Spamalot” es una comedia musical inspirada en la película de culto de 1975 "Monty Python and the Holy Grail" (1975), escrita por el legendario grupo británico de comedia Monty Python. La obra fue adaptada para el teatro por Eric Idle, uno de los miembros originales del grupo, con música de John Du Prez y del mismo Idle. La historia de “Spamalot” sigue al Rey Arturo en su disparatada misión por encontrar el Santo Grial. Acompañado por su fiel escudero “Patsy” y un peculiar grupo de caballeros de la Mesa Redonda —incluidos Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Robin y Sir Bedevere—, Arturo se enfrenta a caballeros franceses burlones, conejos asesinos, monstruos digitales y una diva llamada la Dama del Lago. Todo esto se desarrolla con un ingenioso humor y grandes números musicales que parodian clásicos del teatro y la cultura pop.

La versión mexicana de “Spamalot” se estrenó en Ciudad de México en septiembre de 2023, con una adaptación local que conserva el espíritu que hizo un clásico del original, pero incorporando referencias y giros cómicos adaptados al público nacional, resultando en buenas críticas y recepción de la audiencia. "Spamalot" cuenta con grandes talentos mexicanos en el arte de la comedia, como Omar Chaparro y Ricardo Fastlicht, Adrián Uribe y Adal Ramones, Susana Zabaleta, los Mascabrothers Germán y Freddy Ortega, Ricardo Margaleff y Faisy; un ensamble rico, expertos en su gremio, por lo que las carcajadas están garantizadas.

En rueda de prensa en el Auditorio Telmex, Omar Chaparro y Ricardo Fastlicht presentaron todos los detalles de esta comedia que se presentará el próximo 4 de julio en Guadalajara, en una sola función que se quedará en la memoria de la risa de los habitantes de la ciudad.

Una obra que garantizará carcajadas para los tapatíos

"Esta es una obra, una comedia musical que es la producción más grande que ha hecho Alejandro Gou, con más de 20 personas en escena y un ensamble espectacular”, comenta Omar Chaparro. 'Spamalot' cuenta la historia del 'Rey Arturo' interpretado por Adrián Uribe, en busca de sus caballeros de la Mesa Redonda, buscando el Santo Grial. Esa es la excusa de la obra pero es una comedia musical que estamos muy contentos de traer a Guadalajara".

La comedia representó un respiro de aire fresco para actores que, como ellos, ya no son novatos: no obstante, la interpretación de distintos personajes y las características de la puesta en escena, sus distintos números, e incluso episodios musicales, llevaron a que “Spamalot” fuera un reto que los dejó encantados como intérpretes, y que los llevó a dar lo mejor de sí.

“Este proyecto ha sido como volver a la escuela a sentirme jovencito, a jugar con mis compañeros así como cuando jugaba en la primaria pero ya de rucos”, bromeó Ricardo Fastlicht . “Es una sorpresa venir y jugar y agradecer un proyecto que he disfrutado tanto. Yo digo que soy un perro viejo aprendiendo trucos nuevos, tuve que aprender a andar en zancos con uno de los personajes, entonces sí ha sido como regresar a la escuela, empezar a hacer amigos nuevos; otro de mis personajes vuela, me suben a un arnés. Alex tuvo la visión de juntarnos y hemos logrado una obra espectacular”.

La misma experiencia vivió Omar Chaparro; cada función de “Spamalot” es una obra distinta, un juego y una carcajada irremediable derivada del trabajo en conjunto de talentos renombrados en las artes de la comedia en México.

“Es un reto constante, es una obra en la que no nos podemos distraer porque pasan muchas cosas al mismo tiempo”, dice el actor y comediante. “Yo creo que el desafío venía de poder tener la memoria correcta no solo de los textos sino de los tonos, pasos y movimientos, no solo en la memoria sino en cada parte del cuerpo. El poder cantar, brincar, subirte a un piano, afinarte, que no se te salga un gallo. Creo que ha sido una obra ruda para todos. Tenemos ya más de 50 funciones y cada función sigue siendo diferente, nos divertimos mucho trabajando entre nosotros, creo que todos somos admiradores del trabajo de los demás. La obra es original de un grupo de comedia británica, entonces tuvimos que darle esa mexicanidad adecuada para que brillara el humor mexicano, lo cual hace relucir a cada uno de nosotros”.

Cuando se le preguntó acerca del público tapatío, Omar Chaparro se dijo entusiasmado, afirmando que de ninguna manera los tapatíos son exigentes –al menos no con él-, y que es un público que sabe lo que busca. “Yo no creo que el público tapatío sea exigente, a mí siempre me reciben muy bien”, se carcajeó el actor. “Saben lo que quieren y no aplauden si no les convence. Creo que es un público que te da el termómetro perfecto de lo que estás presentando, y con esta obra puedo asegurarles que van a reír y disfrutar".

La gran comedia de “Spamalot” se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el próximo viernes 4 de julio de 2025 a las 20:30 horas. Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir a través de Ticketmaster o directamente en las taquillas del Auditorio Telmex. Boletos desde $800 pesos más cargos por servicio.

NA