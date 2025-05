Tras el tremendo éxito que experimentó la creadora de contenido y mujer trans Wendy Guevara esto tras haber ganado la primera temporada de “La Casa de Los Famosos México", su carrera ha ido en ascenso desde el año 2023, particularmente en espacios más tradicionales de entretenimiento, comunicación e información.

Parte de este gran auge se encuentra la próxima participación de Wendy Guevara en una nueva producción creada y producida por Televisa, esto como parte de una telenovela en la también conocida “fabrica de los sueños”.

Pero ¿cómo será esta participación y qué ha podido contar Wendy Guevara sobre ello? Compartimos contigo todo lo que se sabe, dicho de la propia integrante del icónico grupo en internet “Las Perdidas”.

¿Qué se sabe sobre la nueva telenovela donde saldrá Wendy Guevara para Televisa?

A través del ya conocido programa matutino “Hoy”, la ganadora del exitoso reality show, creadora de contenido, integrante del grupo “Las Perdidas” y mujer trans comentó en entrevista todo lo que se avecina para su vida profesional esto de la mano de la Televisa, confirmando así una próxima telenovela.

Cabe destacar que según sus propias palabras esta participación no formará parte de un protagónico, en realidad se trata de una intervención especial dentro del próxima melodrama producido por Televisa.

No obstante, Guevara aseguró estar más que lista para su debut en los melodramas televisivos, esto después de haber rechazado en el pasado protagonizar la telenovela “El amor no tiene receta” donde finalmente la también actriz y mujer trans Coco Máxima fue seleccionada para el papel junto a Nicola Porcella.

“Estoy muy sorprendida, me ofrecieron algo muy bonito, una participación especial y pues lo voy a hacer con todo el ánimo del mundo, espero que les guste. Me siento nerviosa y muy feliz, pero esto es una bendición porque hay tantas personas que se han preparado a lo largo de sus carreras en estas telenovelas espectaculares de Televisa y yo codearse con ellos y agarrar la maestría es una bendición, voy a darlo todo”.

Comentó Wendy Guevara ante pantalla el pasado 12 de mayo respecto a su próximo proyecto como actriz, sumando así nuevas oportunidades y reto a su trayecto profesional como una de las mujeres trans más destacadas del entretenimiento mexicano en la última década.

¿Por qué Wendy Guevara rechazó protagonizar una telenovela en el pasado?

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Wendy recibe una oportunidad de este tamaño, en el pasado el productor Juan Osorio al descubrir el gran potencial y popularidad de la creadora de contenido aseguró le daría un papel protagónico a Wendy en alguna de sus próximas telenovelas.

No obstante, ella rechazo este ofrecimiento y prefirió no actuar en ese momento para Televisa ni Juan Osorio, según declaraciones de la ganadora de “La Casa de Los Famosos México”, confesó no estar lista para un proyecto de este tamaño por lo que decidió declinar dicha oportunidad.

Dicho lo anterior expuso que deseaba preparase para en un futuro poder acceder a estas oportunidades sin temor alguno.

