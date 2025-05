El reconocido director y guionista mexicano Manolo Caro regresa a la pantalla de Netflix con una nueva propuesta cargada de humor negro: "Serpientes y Escaleras". Manolo Caro se ha consolidado como una de las voces más singulares del cine y la televisión en América Latina, especialmente tras el éxito de "La Casa de las Flores", una serie que conquistó audiencias con su estilo y enfoque sobre las disfunciones familiares.

Caro también ha estado detrás de producciones como "Alguien tiene que morir" y "Fiesta en la madriguera", donde ha explorado diversos géneros que van desde el thriller hasta el musical fantástico, siempre con una estética muy cuidada y un enfoque crítico hacia temas sociales y culturales.

Ahora, con "Serpientes y Escaleras", el director regresa a Netflix con una propuesta fresca y mordaz, retomando su alianza creativa con Cecilia Suárez para explorar el mundo de las ambiciones, la educación y el poder en México, en esta nueva serie que fue grabada en su totalidad en Guadalajara. En conversación exclusiva con EL INFORMADOR, el director Manolo Caro y los talentos Cecilia Suárez y Juan Pablo Medina, conversaron sobre la experiencia de trabajar juntos por nueva ocasión, lo que tiene que decir esta historia, y lo que significó para el director haber regresado a Guadalajara.

Una serie que hace comedia del dolor y la tragedia

"Regreso a México luego de no hacer una serie en seis años, luego de no hacer comedia, lo cual me lleva a hacerme muchas preguntas sobre de qué me quiero reír, sobre qué me duele", compartió el director Manolo Caro. "Me duele lo que está sucediendo en el país, y a partir de las cosas que me duelen yo me río mucho. Esa ha sido una cosa con la que nací y que me ha redituado mucho, yo facturo con la pena y la tragedia. Entonces las cosas que me duelen de mi país son las cosas de las que escribo, donde me gusta poner el dedo, analizarlo y cuestionarlo".

"Serpientes y escaleras" fue grabada en su totalidad en las calles de nuestra ciudad y está ambientada aquí, en Jalisco, lo cual fue una carta de amor de Manolo Caro a la ciudad donde pasó los primeros años de su vida, ciudad que le trae recuerdos gratos y otros no tan buenos pero que, a fin de cuentas, lo moldearon como persona, como artista, y como director.

"Estoy muy contento de haber grabado en Guadalajara. Salir a las calles, retratar la ciudad que amo profundamente, me parece hermosa", asegura Manolo Caro. "También me parece que haber nacido y transitado mis primeros 17 años en esta ciudad que es muy conservadora, un tanto 'mocha', es algo que te marca el carácter, te forja. Creo que de haber nacido en otro lugar, no sería quien soy, y al final es una carta de amor estar en las calles, reconectar con cada uno de los espacios en los que estás grabando. Hacer 'Serpientes y escaleras' en Jalisco fue un regalo que Netflix me concedió".

"Serpientes y escaleras" fue grabada en su totalidad en las calles de Guadalajara. ESPECIAL / NETFLIX

¿De qué trata "Serpientes y escaleras"?

"Serpientes y Escaleras" es una comedia negra que se desarrolla en una prestigiosa escuela de Jalisco. La historia sigue a "Dora López-Negrete", una maestra ambiciosa pero subestimada, interpretada por Cecilia Suárez. "Dora" aspira a convertirse en la directora del colegio, pero su camino se complica cuando se ve involucrada en una disputa entre dos alumnos de ocho años, cuyas familias son influyentes en el estado. Este incidente aparentemente trivial desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba la ética y determinación de "Dora", obligándola a navegar por un entorno lleno de corrupción y rivalidades para alcanzar su objetivo. Es entonces que entra en el juego 'Mr. Choco' -interpretado por Juan Pablo Medina-, un poderoso empresario que, al percatarse de la ambición de Dora por convertirse en directora, el Sr. Choco decide apadrinarla, ejerciendo presión para que se alinee con él y su causa.

"Fue una delicia porque Manolo no me daba trabajo desde hace seis años", bromeó Juan Pablo Medina sobre su personaje y participación en "Serpientes y Escaleras". "Entonces me llega el personaje de 'Mr. Choco' que es una delicia de personaje, además de la confianza de interpretarlo junto a Cecilia Suárez, que también es una responsabilidad enorme". Por su parte, Cecilia Suárez agradece el hecho de tocar temáticas quizá un poco dolorosas, pero a través de la comedia de una manera tan característica y reconocida como lo hace Manolo Caro.

"Fue una gozada, para mí fue muy especial. Me gustó mucho ser 'Dora', es una comedia, sí, pero eso no quita que existan temas que nos preocupan, que nos duelan, o que nos hagan pensar", dijo la actriz. "Al mismo tiempo podemos divertirnos un montón y con suerte que el espectador disfrute también. Me parece muy ideal y muy del estilo de Manolo abordarlo desde ahí".

"Serpientes y Escaleras" es una comedia negra que se desarrolla en una prestigiosa escuela de Jalisco. ESPECIAL / NETFLIX

Personajes principales de "Serpientes y Escaleras"

Dora López-Negrete : Protagonista de la serie, es una maestra decidida a ascender en su carrera, enfrentando desafíos éticos y personales en su camino hacia la dirección del colegio.

: Protagonista de la serie, es una maestra decidida a ascender en su carrera, enfrentando desafíos éticos y personales en su camino hacia la dirección del colegio. Olmo : Interpretado por Juan Pablo Medina , es un personaje clave en la trama, que, intentando conseguir sus propios propósitos, apadrinará a "Dora" en una relación de altibajos morales, pero mucha comedia.

: Interpretado por , es un personaje clave en la trama, que, intentando conseguir sus propios propósitos, apadrinará a "Dora" en una relación de altibajos morales, pero mucha comedia. Josefina : La actual directora del colegio, interpretada por Margarita Gralia , representa una figura de autoridad que Dora aspira a reemplazar.

: La actual directora del colegio, interpretada por , representa una figura de autoridad que Dora aspira a reemplazar. Tamara Sahagún: Personaje interpretado por Marimar Vega, cuya relación con los eventos centrales de la serie añade profundidad a la narrativa .

El elenco también incluye a Martiño Rivas como Vicente, Loreto Peralta como Juana Muriel, Germán Bracco como Nicolás, Benny Emmanuel como Toño, Michelle Rodríguez como Martha Sánchez, Alfredo Gatica como Roque y Luis Felipe Tovar.

"Serpientes y Escaleras" estará disponible en Netflix a partir del 14 de mayo de 2025. Los espectadores podrán disfrutar de esta serie que combina humor negro y crítica social, ofreciendo una mirada satírica a las instituciones educativas y las estructuras de poder en México.

