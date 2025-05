Wallows, la banda de rock alternativo originaria de Estados Unidos, inyectó de vida y juventud a Guadalajara en su concierto en el Teatro Diana, primera ocasión en su trayectoria en la que se presentan en la ciudad. La noche los recibió de abrazos abiertos ante multitudes de fanáticos ansiosos. Sin un minuto de retraso, en punto de las 9 los músicos aparecieron en el escenario, llenos de energía, vestidos de manera despreocupada, tan jóvenes como el público al que se entregaban, y sin escatimar en la intensidad de sus instrumentos ni en la potencia de sus guitarras, arrancaron con "Only friend", "Treacherous doctor", "Deep Dive" y "Quarterback".

"Guadalajara, cómo se sienten, espero que todos se diviertan, estamos aquí por primera vez, tocaremos canciones viejas y nuevas" dijo Dylan Minnette, vocalista de la banda, sorprendido al ver que no había una sola butaca vacía en el Teatro Diana, y feliz de que los separasen tan solo unos centímetros de sus fans.

El espacio del recinto permitió una íntima convivencia entre el público y la banda. Los asistentes, en su gran parte, eran jóvenes no mayores a 30 años, e incluso había grupos de adolescentes acompañados de sus padres. El Teatro Diana respiraba un hálito festivo, con jóvenes conversando entre las butacas, tomándose fotografías, compartiendo impresiones, y gritando de tal manera que quedaba claro que les estaba ocurriendo esa noche era algo grande en la vida.

Wallows continuó con "Ground", "These days", "You" y "The end of the day". La conexión con el público fue tal, que el vocalista Dylan Minnette bajó del escenario y caminó entre las butacas para cantar entre los fanáticos incrédulos, rompiendo cualquier barrera, en uno de los momentos más aplaudidos del concierto. Cada que podía, el cantante de 28 años, carismático, cercano, lleno de vitalidad, daba apretones a las manos alzadas como racimos de flores en el escenario, y lanzaba besos y sonrisas a aquellos fanáticos a los que la distancia no le permitía acercarse.

Fueron pocos los asistentes que se quedaron ocupando sus butacas; en el Diana todos estaban de pie, aplaudiendo y gritando, entregándose a la euforia colectiva junto con la agrupación. Manos aplaudiendo, saltos, baile, sudor, coros y sonrisas, pieles transpirando y carcajadas incrédulas reverberaban en el Teatro Diana; por instantes, los gritos eran de tal intensidad, que empequeñecían y ensordecían la música de la banda.

"Compré mi boleto en cuanto supe que iban a venir", dijo Mariana, estudiante de 23 años, que llegó al concierto junto con su grupo de amigas. "Es una de mis bandas favoritas, me encanta su música, yo me siento muy emocionada de que hayan venido acá a Guadalajara ". Erick, de 26, vino desde Colima tan solo para ver a Wallows. "Me compré el boleto sin siquiera tener cómo venirme", se carcajeó. "Pero es que no me los podía perder por nada en el mundo, me gustan muchísimo", compartió.

La banda prosiguió con "Coffin change", "Hide it away", "Learn to love again" "Uncomfortable" y "Scrawny", en un recorrido por los éxitos que los llevaron a ser virales y por ende a la fama internacional; pero también dando lugar a las nuevas canciones con la que han pulido su estilo y explorado nuevas posibilidades en la música. No hubo canción en la que el público no se deshiciera en gritos. "Gracias, Guadalajara", vociferó Dylan Minnette en español.

La última tanda de Wallows estuvo conformada por "Pleaser", "Are you bored yet?", "Remember when" y el éxito "I don't want to talk", cerrando con broche de oro en su primera presentación en Guadalajara, en un concierto en el que no les quedó a deber a los fanáticos: el público se les entregó de lleno. La música de Wallows resultó en un ventarrón de alegría, con melodías que apelaban a festejos nocturnos y tristezas dulces, a amores efervescentes y veranos más largos, a esas medianoches juveniles que se recuerdan por siempre.

MF