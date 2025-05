Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 13 al 18 de mayo

Aries

La carta del Diablo te invita a mantener los ojos bien abiertos y a no confiar ciegamente en los demás. Es tiempo de alejarte de personas y entornos negativos que frenan tu progreso. Esta carta también augura una buena etapa financiera: el dinero fluirá sin contratiempos, por lo que es ideal para invertir y fortalecer tu patrimonio. Eso sí, evita prestar dinero o ayudar a quienes no lo merecen. En cuanto al amor, recuerda que no se compra, se entrega de forma genuina.

Tauro

Las cartas de El Mundo y La Fuerza te animan a no rendirte y seguir luchando por tus metas. Los obstáculos solo indican que estás en el camino hacia un futuro mejor. Es momento de buscar nuevas oportunidades laborales, especialmente en el ámbito internacional, por lo que aprender idiomas y adquirir conocimientos en economía global será clave. Un regalo inesperado llegará y te llenará de alegría; incluso podrías celebrarlo con un viaje familiar.

Géminis

Las cartas del As de Bastos y La Muerte señalan que es tiempo de actuar según tus planes, sin más demoras. La suerte está de tu lado, especialmente en cambios laborales positivos. Si estás atravesando un divorcio o problemas legales, lo mejor es resolverlos cuanto antes para liberarte de preocupaciones.

Cáncer

El As de Oros y El Carruaje indican que estás en una etapa propicia para el crecimiento profesional, pero necesitarás ser más disciplinado y organizar mejor tu tiempo. Las distracciones sociales podrían apartarte de tus metas. Recuerda que el éxito se construye con constancia. También es un buen momento para rodearte de personas positivas que te inspiren.

Leo

Las cartas del Juicio y La Torre te impulsan a actuar de inmediato. La suerte está de tu lado, pero debes dejar atrás la indecisión. Retoma tus planes profesionales y ponlos en marcha; eso te ayudará a mejorar tu situación económica.

Virgo

El Ermitaño y Los Amantes te invitan a valorarte más y a buscar una relación sentimental que realmente sea para ti, dejando atrás vínculos con personas comprometidas. Eres un signo fuerte y valioso, pero a veces no te das tu lugar en el amor. Esta combinación de cartas también sugiere que es momento de resolver los problemas pendientes en tu vida.

Libra

Las cartas del Sol y la Rueda de la Fortuna te brindan la energía necesaria para mejorar tu situación económica. Es momento de salir de tu zona de confort, buscar un empleo mejor remunerado o incluso emprender tu propio negocio. Esto te permitirá renovarte y aprovechar la buena suerte que te rodea. Recuerda que tienes un gran talento para las ventas, así que enfócate en encontrar un nuevo rumbo laboral donde puedas explotarlo al máximo.

Escorpión

El Mago y la Templanza te indican que es tiempo de abrirte a nuevas oportunidades laborales y dejar atrás la rutina. Debes actuar de acuerdo con tus metas de vida. Estas cartas también anuncian cambios importantes y decisiones personales que impulsarán tu desarrollo. Como líder natural, podrías considerar estudios en política o relaciones internacionales, áreas donde tu signo puede destacar.

Sagitario

Las cartas del Loco y el As de Copas señalan la llegada de nuevas oportunidades laborales, especialmente vinculadas con personas influyentes o del extranjero. Es esencial que continúes preparándote, en especial con los idiomas, para aprovechar estos cambios. Mantente al margen de rumores o conflictos ajenos; la discreción será tu mejor aliada en esta etapa.

Capricornio

El As de Oros y el Caballo de Oros reflejan una etapa de buena suerte para tu signo. Es el momento ideal para realizar los cambios necesarios que te permitan crecer profesionalmente. Estas cartas también anuncian la llegada de personas influyentes que te ofrecerán apoyo para avanzar en tu carrera.

Acuario

La Justicia y el Emperador marcan el inicio de una etapa de recuperación económica. Podrás resolver deudas y equilibrar tus finanzas, pero necesitarás tomar decisiones responsables. Se recomienda estudiar áreas como ingeniería o administración, ya que podrían ofrecerte un futuro más estable y próspero.

Piscis

El As de Copas y el Loco indican que estás en el momento adecuado para buscar un hogar y comenzar a construir tu patrimonio, lo cual te dará mayor seguridad y estabilidad. También te aconsejan no dejarte llevar por rumores o malentendidos. Si tu relación sentimental ya no funciona, lo mejor será tomar distancia y priorizar tu bienestar.

