Soy una mujer auténtica, no me conocían enojada: Danna Paola

La cantante mexicana Danna Paola, quien esta semana ha sido tendencia en las redes sociales, afirmó ser una mujer auténtica y admitió que le enojó la conducta de Gibrán, alumno del “reality” musical “La Academia”.

“Creo que debemos ser más mujeres alzando la voz”

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la crítica del citado programa de televisión, advirtió a la prensa que no tenía nada que decir respecto a lo ocurrido, el domingo pasado, durante la gala en que llamó la atención a uno de los participantes que le dijo “culera”.

Pero ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, comentó: “Soy una mujer súper auténtica, ustedes me conocen de toda la vida. Me he reído muchísimo con todo lo que han hecho, con los memes y todo”.

Sin detener su paso, insistió: “Soy una persona súper auténtica y creo que debemos ser más mujeres alzando la voz. Más bien, no me conocían enojada”.

Sin la intención de comentar algo más, la intérprete de Mala fama y Oye, Pablo, pidió que la dejaran pasar porque tenía que llegar al avión y antes de que esto sucediera, también habló de la cantante Belinda.

“No hay ninguna rivalidad. Somos mujeres, hay que apoyarnos, somos figuras públicas”, aclaró negando así que tenga algún tipo de rivalidad con ella como ha trascendido en los últimos días.

