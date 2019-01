Sonidos con inspiración maya

MaYaN es el escaparate más brutal de Mark Jansen, guitarrista y líder de la agrupación Epica, si bien ambas son bandas de metal holandesa, la primera fue creada para dar rienda suelta a sonidos más extremos que no tenían cabida en Epica.

El grupo cuenta con alrededor de diez años de carrera y tres discos de estudio, aunado de gozar de una peculiaridad ya que desde su segunda placa “Antagonise” (2014), entre sus filas se encuentra una mexicana: Marcela Bovio, regiomontana que gracias a su voz tipo soprano y su gusto por la música “pesada” fue invitada para hacer unos coros y a la postre ser parte de la vasta alineación de MaYan.

Desde Holanda, su casa desde hace diez años, Bovio toma la llamada y gustosa no oculta su alegría por volver a su país en una gira que incluye a Guadalajara el 25 de enero en el C3 Stage. “Estoy muy emocionada, he estado en muchos países tocando y como el mexicano no hay otros, por ejemplo, acá en Europa son más críticos, pero la gente se pone a platicar en los conciertos, yo los veo en primera fila y están platicando como si fuera un café, en cambio en México siempre son entregados”.

Su aventura con MaYaN inició hace cuatro años, cuando la banda daba las últimas pinceladas a “Antagonise” y buscaba una voz femenina de imponente tesitura en los coros, el productor del disco ya había colaborado con Marcela en otras ocasiones, por lo que la invitó a unirse; la colaboración resultante gustó en demasía a Mark y el resto de la banda, así le ofrecieron “la planta” en la agrupación: “Estuve con ellos de gira por un tiempo y cuando llegó el momento de la composición del nuevo disco, me hicieron la formal invitación a unirme por completo, para mí significó poder involucrarme en la composición y letras de ‘Dhyana’, disco que vio la luz en septiembre pasado”.

Aunque pareciera que estar en una banda de diez integrantes podría ser caótico, sobre todo al componer, en su caso las cosas fluyeron de manera natural y orgánica. “Hicimos pequeños núcleos de trabajo, pequeños grupos de composición y desarrollábamos ideas básicas, pero a final de cuentas era Mark, Frank Schiphorst (guitarra) y Jack Driessen (teclados) los que unieron todo y tomaban la batuta”.

Respecto a “Dhyana” señala: “Sigue siendo brutal, pero en éste hay más matices con respecto a los anteriores, hay más contrastes, y esto se debe gracias a que tuvimos la oportunidad de grabar con la Orquesta Filarmónica de Praga, se hicieron arreglos especiales por ello y el resultado es el disco más sinfónico de todos los que ha hecho MaYan. Se ampliaron los horizontes como agrupación”.

Con el metal en las venas

Marcela Bovino no es una improvisada en el mundo musical, es cantante, compositora, violinista y nerd de la técnica vocal mexicana, estuvo en las bandas Stream of Passion, Ayreon y The Gathering, Vuur, The Gentle Storm y Maiden uniteD

En septiembre de 2016 publicó su primer álbum como solista, “Unprecedented” y el pasado diciembre lanzó “Through Your Eyes”, proyecto con el que explora un lado más atmosférico y de ensueño de la música, combinando influencias musicales clásicas con fondo rock y progresivo. El disco se compone de 11 temas inspirados en 11 historias de personas que le contaron parte de su vida.

¡Asiste!

MaYan se presenta en Guadalajara el 25 de enero a las 20:00 horas en el C3 Stage. Las entradas se consiguen en las taquillas del recinto y a través de la plataforma Ticketnow, con un costo, antes del 24 de enero, de 600 pesos; y el día del evento, 690 pesos.

Además, si deseas participar en el Meet&Greet, estar en el balcón durante el concierto y tener un póster de la banda, puedes adquirir el boleto preferencial de mil 200 pesos.