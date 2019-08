Sofía Garza apuesta por una “Cita a ciegas”

De lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas, se transmite la telenovela “Cita a ciegas”, protagonizada por Sofía Garza, actriz y cantante mexicana, quien gracias a este primer proyecto protagónico con Televisa, tiene la oportunidad de desarrollar a “Lucía”, un personaje que se aleja de los clichés televisivos, mostrando a una mujer real que va encontrando en su día a día nuevas aventuras por explorar. Este proyecto es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo y también participan Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Omar Fierro y Gonzalo Peña.

“‘Lucía’ es una protagonista distinta, normalmente sería un personaje secundario, o la amiga de la protagonista, una especie de antihéroe. Y en esta ocasión, ella viene a romper con los estándares de belleza que siempre se han tratado de seguir dentro del cine o la televisión, creo que es un parteaguas importante y un personaje que puede darle camino a muchos otros personajes que no son perfectos”, comparte en entrevista.

Sofía destaca que estos roles se salen fuera del patrón del cuerpo o la belleza perfecta, que sí se habían estado presentado en las tramas, pero caían en estereotipos y mofas, así se dibujaban y se representaban. “Sí se ha intentado hacer este tipo de historias en el pasado, lo que pasa es que se habían llevado al cliché o a una especie de exageración dentro de los rangos de un personaje, como la gordita, súper gorda, todo con un estereotipo muy marcado, y creo que en esta ocasión, Pedro Ortiz de Pinedo y los escritores, lo que quisieron hacer con ‘Lucía’ fue hacerla lo más identificable posible, lo más familiar y normal posible, una mujer con varios kilos de más, pero tampoco sin exagerar”.

Cae en las redes sociales

“Lucía”, siendo una mujer que se muestra tal cual, termina convirtiéndose en una vlogger por accidente, incursionando así en las redes sociales. “Ella se vuelve trending topic con el HT #EllaCuenta porque los demás asistentes de esa conferencia la graban en una plática a la que va y sin querer se hace viral. Ella se ve obligada a seguir con esta fama que le dio el video para poder rescatar la revista en la que trabaja. Sus jefes y sus compañeros de la revista se cuelgan de su fama para mantener en pie la empresa y ella decide seguir adelante contando su historia y las citas que va a ir teniendo, para hacer una especie de vlog donde ella va contando cómo le va con todas las citas”.

Eso sí, Sofía confiesa que ahora las redes sociales pueden distorsionar un poco la realidad en la que vivimos, porque casi siempre son los momentos felices los que se suben, “en este caso, ‘Lucía’ va contando en su vlog cuando le va mal o bien en sus citas, y eso está padre, que se puedan contar en esta historia, los errores, los fracasos, las caídas, los miedos y las inseguridades que tiene un personaje como ‘Lucía’ a través de citas, porque dentro de este mundo tan superficial que son las redes sociales, ella está tratando de mantener una realidad”.

Relaciones familiares complicadas

“Lucía” tiene más de 30 años, no tiene novio y pelea constantemente con la báscula. Su mayor problema no es su peso, es “Maura” (Ruffo), su mamá, quien insiste en convencerla de que, con su apariencia y actitud, no logrará encontrar el amor y ser feliz.

“De los mensajes que más recibo -ahora que ya llevamos al aire como cuatro semanas- son de muchas mujeres, niñas y chavas que se sienten identificadas con ‘Lucía’, no solo por un aspecto físico o de personalidad, sino por la relación de madre e hija que hay entre ella y ‘Maura’. Realmente la familia es lo más importante, pero que no necesariamente siempre te vas a llevar bien con tus familiares, porque pueden darse diferencias, diferentes formas de pensar y vivir la vida, y aun así cada quien está bien. Yo creo que lo que pasa con ‘Maura’ y ‘con ‘Lucía’ es que no hay una buena forma de hacer las cosas, ella se preocupa por su hija, pero ‘Lucía’ no está de acuerdo porque las maneras de la mamá no son las correctas”.

Pasión musical

Sofía continúa en las grabaciones de la telenovela hasta el mes de septiembre, mientras tanto continúa con su faceta de cantante, promociona su sencillo “Así como soy”, que también es tema de “Cita a ciegas”.