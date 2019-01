Sofi Tukker y su evolución músical

El dueto estadounidense Sofi Tukker visitará Guadalajara para dar un concierto en el C3 Stage. Con su estilo que mezcla la electrónica del house con el rock, entre otras tantas influencias, el grupo se ha ganado un nombre en la escena gracias a sus éxitos como “Drinkee” y “Fuck They”.

Conformados por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, los músicos platicaron vía telefónica sobre su próxima presentación, en la que adelantan que “tocaremos canciones de ‘Soft Animals’, del nuevo disco ‘Treehouse’, y también tocaremos canciones de nuestro próximo proyecto”, platicó Sofi.

Sobre la evolución del sonido y del proceso en la carrera del dueto, Tukker platicó: “Creo que ha cambiado mucho, al acercarnos como personas y aprender tanto de tocar en vivo y ver cómo la gente reacciona. El tiempo cambia también, nosotros cambiamos, es lo emocionante: para nosotros la música está mejorando y mejorando, nos emociona la música que estamos trabajando para este año”.

De ese material, la cantante y guitarrista adelantó: “Podría adelantar que lanzaremos una canción pronto, pero todavía no sabemos la fecha exacta”. En cuanto a las fechas, el encargado de los beats dijo: “Las cosas se mueven al agendar los videos también”. Sobre los videos, particularmente divertidos en el caso de Sofi Tukker, la cantante dijo: “Cada canción es diferente. Desde que la escribimos tenemos ideas, queremos colaborar con algún amigo. Siempre es así”.

Son ya dos años desde el lanzamiento de “Drinkee”, un sencillo con el que irrumpieron con un sonido desenfadado en donde tienen cabida géneros como el rock, la electrónica y bossa nova. A propósito de la buena recepción que ha tenido su proyecto, Tukker comentó: “Nos halaga y nos sorprende ir a otros países, como México. Nos sentimos en casa, aunque no hemos estado mucho tiempo. Nosotros queremos seguir mejorando y que la comunidad crezca, conectar con más gente y tocar en lugares más grandes. Es nuestra misión: llevar diversión”.

Una clave de su éxito es esa mezcla de influencias, algo que Sofi y Tukker lo explican por sus diferentes perfiles: “Escuchamos mucha música muy diferente, desde rock a dance, house”, dijo la vocalista, mientras que Tukker agregó: “La cosa con nosotros es que somos muy diferentes. Sofi escucha cosas muy diferentes a las que yo, y crecimos oyendo música muy diferente. No es la influencia de una persona, son dos cosas: ella creció con jazz, bossa nova, Gipsy Kings, y yo con rap, disco y música popular. Es divertido tener esos bagajes tan distintos”.

Sonidos en la piel

Para Sofi, la pasión por la guitarra y el canto es algo que viene desde lejos: “Yo quise que fuera una gran parte de mi vida, sin importar si era carrera o no. Es un sueño que lo sea, pero haría música de todas maneras. Hemos tenido esta oportunidad, Tukker fue quien me convenció”.

Por su parte, Tukker encontró la música de manera circunstancial, pero en el momento correcto: “Mi viaje musical empezó cuando iba en la universidad y jugaba basquetbol. Me enfermé y lo dejé por un año. Aprendí a hacer música con la computadora, ahí me enamoré y empecé a soñar que eso podría ser mi vida más allá del basquetbol. En realidad no lo veía posible, hasta que empezamos a trabajar en ‘Drinkee’. Sentí algo especial, que tenía que apegarme a esto”.