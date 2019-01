La gótica noche de Peter Murphy en el Teatro Diana

Surca ya más de la sexta década, su figura es más esbelta que de costumbre, sus distintivos y prominentes pómulos se dibujan en su vampiresa cara que ya esboza bello facial canoso; Peter Murphy, elegante como siempre, recordó épocas duradas de un género que nunca ha llegado al mainstream, y ahí se debe de quedar, un post-punk con tintes new wave, y que junto con la maestría del bajista David J, revivieron las mejores noches de 'Bauhaus'.

La noche del viernes, el Teatro Diana fungió como un centro ceremonial en donde los británicos ofrecieron su tour 'The Ruby Celebration', celebrando el aniversario 40 de la formación del grupo fundado en conjunto con Daniel Ash y Kevin Haskins.

La noche fue engalanada con la interpretación por completo de completo su debut discográfico, 'In the Flat Field (1980) y sintonía con otros de sus vastos éxitos.

'Double Dare', 'In the Flat Field' y God in an alcove', fue el primer bloque de canciones con las que abrieron la noche. La potencia de la voz, era acompañado con sus movimientos corporales; de lentos a frenéticos de un instante a otro.

Uno de los momentos climax de la noche se dio cuando el vocalista jugo con el micrófono y colocó el soporte del mismo en sus hombros quien cobijado por luces rojas simuló estar crucificado.

Es importante destacar que habría que separar los recitales den Peter en solitario y con Bauhaus

Peter Murphy, el solista es mucho más luminoso en el escenario, alegre, carismático y hasta sonriente, mientras que en el proyect que le dio reconocimiento mundial es más sombrío, enigmático e hipnotizante, cada uno de sus movimientos pareciera estar perfectamente ensayado y ser el maestro de ceremonias de una obra teatral en donde el hilo conductor es la mismísima oscuridad.

Tras casi hora y media, Peter realizó el ya clásico 'encore' para telegram y Ziggy Stardust

y dejar a su paso una estela sombría que perdurará hasta su retorno.