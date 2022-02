Snoop Dogg es acusado de agresión sexual

A la espera del show de medio tiempo del Super Bowl, los fans se cuestionan si el rapero Snoop Dogg estará presente en el evento que compartirá junto a Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem, pues se ha revelado que existe una acusación en su contra por supuesto abuso sexual que ha hecho público una modelo.

De acuerdo con las filtraciones del caso que han difundido medios como Pitchfork, una modelo –de identidad protegida- llegó a los tribunales de Los Ángeles para demandar al rapero por una agresión de índole sexual ocurrida en 2013.

De acuerdo a lo que sabe del caso, la modelo acudió a un show de Snoop Dogg por una invitación previa a que formara parte de su equipo de baile; sin embargo, el colega y amigo del rapero, Bishop Don "Magic" Juan, la llevó contra su voluntad a la casa de Snoop, en donde esté habría obligado a la mujer a que le realizara sexo oral. En los documentos que la modelo y bailarina agredida habría presentado al tribunal agelino en California, se menciona que la agresión se repitió en el estudio del cantante, donde nuevamente la obligó a prácticas íntimas no consentidas.

En la demanda hecha por la modelo abusada, también se mencionan a Gerber y Co, Inc.; Broadus Collection, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y Merry Jane Events, Inc, sin embargo, ninguna de las compañías relacionadas a Snoop Dogg ni el propio rapero han dado una declaración oficial a la supuesta acusación, de igual forma no se ha confirmado que ante este hecho la participación de Snoop en el Super Bowl sea cancelada.

En recientes días, Snoop Doog publicó en Instagram un post en el que señaló que la temporada de cazafortunas está comenzando. "Tengan cuidado", dice el post, acompañado de varios emojis en referencia al dinero, un policía y un juez. Sus posteriores publicaciones han estado relacionadas al Super Bowl y al lanzamiento de su nueva producción B.O.D.R.

JM