Silvia Pinal: Adela Micha se disculpa por dichos sobre la salud de la actriz

La tarde de este jueves Adela Micha fue captada mientras hablaba sobre la salud de Silvia Pinal, quien tuvo que ser hospitalizada al dar positivo a COVID-19, según informaron sus familiares.

Micha dijo que "ya se va a morir" Silvia Pinal, lo que provocó cientos de críticas en las redes sociales por su “falta de tacto”; tras estos, la conductora ya habló sobre el asunto.

"Nunca fue mi intención lastimar a nadie”

Adela ocupó su mismo programa para aclarar lo sucedido diciendo que nunca fue su intención hablar mal sobre la salud de la diva mexicana: "Me estaban diciendo que durante el corte cuando me dijeron de la salud de Silvia Pinal, yo les dije, ´preparen la entrevista´, porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada y si comenté: ´no se vaya a morir´, porque es mayor, le da COVID, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses", comentó en su espacio informativo.

Adela Micha detalló que parte de su profesión requiere adelantarse a los hechos, por ellos había pedido unas fotos de Silvia Pinal para ilustrar la entrevista que le haría a Alejandra Guzmán.

"No me contradije, no tengo falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue, eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán", dijo.

Además, a través de sus redes sociales, Adela también ofreció una disculpa a la familia Pinal por lo dicho hacia Silvia.

"Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto", escribió en Twitter.

Por las palabras que dijo hacía Pinal y aún después de aclarar el malentendido Adela Micha ha recibido diversas críticas en redes sociales, pues le acusan de insensible al haber hablado con tan poco tacto en torno a una persona mayor que está hospitalizada.

Con información de SUN.

AC