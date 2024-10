Britney Spears se vuelve a casar; ahora consigo misma

Tras tres matrimonios fallidos, Britney Spears ha decidido casarse consigo misma . Al cabo que la artista estadounidense ya había declarado que nunca más estaría con un hombre mientras estuviera viva luego de se completara su separación con Sam Asghari. El anuncio lo hizo a través de uno de sus surrealistas reels de Instagram por los que ha sido criticada fuera de redes sociales, pero adorada en otros espacios.

Por supuesto, se trataría de una broma con ese humor específico que ha caracterizado a la "princesa del pop" en los últimos años. Este tipo de contenido suele confundir a seguidores y medios y generar distintas reaccione, algunas no tan amables. Extraño o no, no deja de ser relevante, conociendo su historia, que una persona como Britney Spears se concentre en el amor propio y en el cuidado de su persona.

"El día que me casé conmigo misma… Lo traigo de vuelta porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!!!" se puede leer en el post de Britney publicado hace 18 horas. En el corto y repetitivo video se ve a la cantante mirando fijamente la cámara y haciendo su característico e incómodo modelaje.

Britney Spears aparece vestida de blanco en un vestido satinado que en algún momento acompaña con un largo velo con cola y con bordados en los límites. Su maquillaje es cargado en los ojos, haciendo profunda su mirada que acompaña en alguna que otra inclinación del rostro, con una sonrisa de dentadura completa. La cantante lleva un collar delgado, apretado y brillante que combina con la apertura escotada del vestido. Por último, aunque aparecen poco, se alcanzan a divisar un par de tacones negros de punta afilada.

La publicación tiene eliminada la posibilidad de dejar comentarios. Sin embargo, el post cuenta con más de 200 mil "me gusta".

Britney se ha casado con Jason Alexander, Kevin Federline y Sam Asghari. Las tres parejas han terminado por divorciarse.

