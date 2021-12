Silvia Pinal: Adela Micha sobre la actriz: “Ya no tarda en morirse”; critican su falta de tacto

Se difundió hace unas horas que la actriz mexicana de 91 años, Silvia Pinal, fue ingresada al hospital como medida preventiva porque dio positivo a COVID-19. Y durante los últimos meses, derivado de su edad, la estrella del Cine de Oro Nacional, había padecido diversas afecciones, por lo que la familia optó por tomar medidas.

Sin embargo, la polémica siempre está presente y esta vez le tocó protagonizarla a la periodista y comunicadora Adela Micha, previo a entrar al aire a su programa “Me lo dijo Adela”, un hombre de su equipo se acerca para informarle que Silvia está en el hospital y que están buscando a Sylvia Pasquel para que les informe sobre el estado de salud de la estrella, a lo que Adela responde:

“¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal?”, a lo que el hombre responde: “Ahorita lo checo”. Y continúa Adela, “Ya no tarda en morirse, o sea, porque no me escriben algo y se los grabo, uno; dos, tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, reitera. El hombre también le dice que no saben si la actriz está ingresada por COVID-19 o porque tiene un catéter, explicando que por eso van a buscar la versión de Pasquel y Adela también se ofrece a buscar a Alejandra Guzmán.

El video publicado en redes no se trata de un contenido dicho al aire, es de un corte para saber cómo se iba a seguir desarrollar la emisión. Los usuarios en Twitter criticaron la “falta de tacto” de la comunicadora. Y minutos después ofreció una explicación:

“Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije, 'preparen la entrevista' porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada, para que se viera (esa) entrevista, y sí comenté, no se vaya a morir, porque ya es mayor, le dio COVID, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses”. Lo dicho por ella por ella al aire, su equipo de trabajo también la respaldó. “Ahí está aclarado, no me contradije, no soy falta de tacto y en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista. Eso hace un reportero, que les digo, y eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán”.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

¿CÓMO SIGUE SILVIA PINAL?

Sylvia Pasquel le tomó una llamada telefónica a “Ventaneando” y notificó que su madre se contagió el viernes pasado de COVID-19, pero que se encuentra bien de salud hasta el momento, sin ningún síntoma, pero que tendrá que permanecer 15 días en el hospital.

“Mi mamá está perfecta, está estabilizada, le hicieron una tomografía y sus pulmones están perfectos, no hay ninguna inflamación”, destacó también que no ha presentado fiebre y se muestra tranquila, incluso haciendo bromas.

Sobre la cena de Nochebuena, dijo Pasquel que cada quien pasará la noche en su casa, todos cuidándose y tomando sus precauciones, pues también tienen que hacerse pruebas para saber si tiene el virus, ella dijo que irá a hacerse una el próximo lunes. Por medio de videollamada los médicos les irán notificando el estado de salud de Silvia.

También Alejandra Guzmán habló con Adela, y dijo que a su madre le "choca" estar en el hospital, “es rebelde como yo”. Reiteró que la dejaron estable del corazón y que el doctor Sierra Lara está al pendiente de la salud de su madre, y confirmó que sí le pusieron un catéter.

