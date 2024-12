Las películas de Shrek son, sin duda, unas de las más queridas por el público a nivel global. Parte de su éxito se debe a la adaptación del doblaje latino, realizado por un talentoso equipo con la participación de Eugenio Derbez. Esto se debe a que hicieron modificaciones en el guión para hacer una versión más cercana al público latino.

Sin embargo, el regreso de esta franquicia con Shrek 5 podría estar en riesgo si las condiciones de Derbez no se cumplen , por lo que es el actor quien ha podido hablar al respecto en una reciente entrevista. Aquí te contamos más al respecto.

¿Eugenio Derbez doblará a Burro en ‘Shrek 5’?

El anuncio de la quinta película de Shrek fue una noticia que emocionó a muchos fanáticos de la franquicia. La gran pregunta que surgió fue si los actores de doblaje originales, como Eugenio Derbez, regresarían para prestar sus voces a los personajes.

En una reciente entrevista, el actor mexicano compartió algunos detalles sobre las negociaciones en las que está involucrado, dejando claro que su regreso depende de una condición crucial, y es que el guion debe ser adaptado al estilo que popularizó en las películas anteriores.

Desde julio de este año, cuando se reveló que Shrek 5 estaba en marcha, Derbez fue contactado por DreamWorks para participar en el doblaje de la nueva película. No obstante, el actor reveló que puso ciertas condiciones antes de aceptar el proyecto.

¿Qué condiciones puso Derbez para participar en Shrek 5?

Durante una entrevista en el programa Hablando de Cine Con, conducido por Gaby Meza, Derbez explicó que su participación sólo sería posible si se respetaba la esencia de las adaptaciones previas: una adaptación o improvisación sobre el guion que hiciera las referencias y chistes más cercanos al público latinoamericano.

Este trabajo de doblaje no solo consiste en traducir, sino en reinterpretar los diálogos de acuerdo con los contextos culturales de habla hispana. Te compartimos a continuación el video desde la red social de la entrevistadora.

Derbez explicó que ha estado participando en diversas juntas con los productores de DreamWorks para tratar de convencerlos de que se respete la adaptación del guion.

No obstante, también dejó claro que si los nuevos responsables no están dispuestos a aceptar sus condiciones, no participará en la nueva película.

Por esta razón es que es probable que la participación de Derbez en Shrek 5 no sea posible. Pero eso dependerá de las decisiones de los nuevos directores.

El actor está dispuesto a volver a dar vida a Burro, su regreso dependerá de la capacidad de los productores para comprender y valorar la importancia de adaptar el guion al público latino.

Sin esta adaptación, el regreso de Shrek a las pantallas podría ser muy distinto a lo que los fans esperan y podría generarle pérdidas a ellos como decepción a los seguidores.

