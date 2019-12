Shawn Mendes rompe en llanto tras finalizar tour mundial

El cantante canadiense Shawn Mendes, que finalizó su “The Tour” en nuestro país, rompió el llanto y celebró a través de redes sociales junto a sus fans.

“Con todo mi corazón, muchas gracias. Gracias por todo”

Sin Camila Cabello, Mendes deleitó a miles de fanáticos en su última fecha del Palacio de los Deportes, haciéndolos vivir una noche mágica y llena de romanticismo, con el recorrido de algunos de sus éxitos musicales.

Mediante un video difundido por varios usuarios en redes sociales, se aprecia al cantante romperse en llanto mientras sus fans lo apoyan con gritos y aplausos.

Momento en que @ShawnMendes comienza a llorar por ser el cierre de su Tour mundial ���� @rogerlateshow verán todo #EspecialShawnMendes RT pic.twitter.com/E7mBiNtPLu — ROGER GONZALEZ (@rogergzz) December 22, 2019

Shawn mendes es lo mejor que le pasó a este mundo y no lo merecemos, lpm estoy llorando mucho, quiero abrazarlo pic.twitter.com/grbtk0rOkj — m ��️�� (@scarlettxmendes) December 22, 2019

shawn mendes llorando mientras cierra su tour en el país más hermoso del mundo, o sea México, no me voy a callar nunca de esto, ponganlo en los libros de historia#ShawnMendesTheTourCDMX pic.twitter.com/5jxwwuPo7m — ℯrika IS SEEING HARRY (@stylspidey) December 22, 2019

Horas después, el propio Shawn compartió un video donde recopila con un emotivo mensaje su experiencia durante “The Tour”, agradecimiento por todo a sus seguidores y colaboradores.

“(...) Es casi imposible para mí explicarles con palabras. Digo que es difícil de explicar porque realmente no sé con qué más se compara. (...) A menudo pienso que ninguna cantidad de sueño puede imitar la energía y la felicidad que me brindan, de costa a costa. ¿Olvidaron mostrarme cómo era ser el niño más afortunado de todo el planeta? Con todo mi corazón, muchas gracias. Gracias por todo.

Cientos de fanáticas que estuvieron haciendo guardia y esperando ver al canadiense a las afueras de un hotel de la Ciudad de México, en donde se encuentra hospedado, aseguraron haber visto al padre de Camila Cabello, con quien hizo un dúo en el la canción "Señorita".

Tal noticia emocionó a cientos de admiradores de la cantante cubano-estadounidense, quienes esperaban que fuera la gran sorpresa de la noche y aunque nada de eso sucedió, disfrutaron al máximo del espectáculo que ofreció Mendes.

Alrededor de las 20:20 horas, el cantante salió al escenario con el tema "Lost in Japan", seguido de "There's nothing holdin' me back" y "Nervous", haciendo estremecer el Domo de Cobre por los gritos desgarradores de euforia de miles de asistentes. El canadiense cerró su concierto con su éxito “In My Blood”.

Con esta canción Shawn Mendes cierra su tour. ��



¡Que increíble concierto! ��#ShawnMendesTheTour pic.twitter.com/LS9fzozK2V — Emmanuel López PÁRRAFOS (@Text0s) December 22, 2019

