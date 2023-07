Este viernes 7 de julio a las 22:30 horas, es el estreno de la octava temporada de “Shark Tank México” A través de Sony Channel. Una nueva ola está llegando al tanque y sacará a flote a los mejores emprendimientos. Los tiburones de esta reciente entrega estarán nadando en nuevas corrientes marinas, en un set completamente renovado basado en arquitectura prehispánica de las pirámides, para referir a la audiencia directamente a las raíces mexicanas de una forma simple y elegante.

Esta ola trae de regreso a los ya reconocidos y muy queridos tiburones: Alejandra Ríos, Alejandro Litchi, Amaury Vergara, Marcus Dantus y Marisa Lazo, quienes esta vez estarán acompañados por Adriana Gallardo, Brian Requarth, Karla Berman y Oswaldo “Oso” Trava, quienes navegarán con toda su experiencia, conocimientos y talento para negociar con los mejores emprendedores. Los nuevos tiburones estarán rotando el tanque a lo largo de 20 episodios.

A propósito, algunos de los tiburones brindan su punto de vista sobre esta reciente temporada que promete impactar al público, como es el caso de Alejandro Litchi quien habla de la creatividad de los emprendedores de esta edición, en comparación con las anteriores. “Yo sí vi mucha creatividad, muchos negocios diferentes, obviamente también clásicos con un giro más adaptado a la nueva realidad después de la pandemia, porque todavía la temporada pasada nos tocó ver muchos negocios relacionados con ésta, y ahora es el regreso a la realidad con negocios de servicios y tecnología, hay mucha diversidad, vienen con todo”.

Marisa Lazo también destaca mucho la creatividad de los emprendedores, “sobre todo en esta temporada, viéndolos más preparados, sabiéndose sus números y que estuvieran preparados para el tipo de preguntas (que les hicieron los tiburones), se veía que habían visto varios de los capítulos anteriores. Me gustó la seguridad de la mayoría de ellos y sobre todo esta parte creativa de tecnología en proyectos que nos entusiasmaron más porque eran más escalables, porque les veíamos más futuro y porque solucionaban problemas muy de la vida cotidiana o problemas que no se nos habían ocurrido”.

Por su parte, “Oso” Trava señaló que con siete temporadas previas, los emprendedores tuvieron bastante tiempo para entrenarse y saber cómo mover sus cartas, “son como las respuestas del examen”, refiere. “Si llegas sin prepararte, sin saberte los números de tu empresa y llegas a improvisar, que sí hay gente así todavía, eso a mí me pone muy de malas”.

En el terreno de la Inteligencia Artificial, el cual es un tema muy en boga, recordó Karla Berman que sí tuvieron una propuesta basada en ello, “por lo menos en los paneles que a mí me tocaron, pero creo que no hay que emocionarse demasiado pronto con la Inteligencia Artificial, que es como el sexo adolescente, todo el mundo habla de ella, todo el mundo cree que el otro lo está haciendo, pero los pocos que lo hacen lo están desarrollando mal todavía, no cabe duda que va a cambiar por completo la manera en la que hacemos todo, pero creo que hoy estamos en etapa de exploración”.

Marisa Lazo también compartió que los emprendedores esta vez pedían más dinero porque tenían negocios más escalables. “Y si los van a ver negociando de una manera más creativa, o buscando sumar con los tiburones para alcanzar el monto, o buscando una entrada que después tenga una salida, cosas que no habíamos hecho en otras temporadas, a mí me gustó bastante”.

Sobre el éxito del concepto y el impacto cultural y sociales que tiene, Karla expresa que lo que más le gusta y le llama la atención de esto, es cuando chavos de entre 12 y 14 años le refieren que ven el programa, “es maravilloso que los niños y los adolescentes se estén inspirando en programas como este para querer ser emprendedores, porque cuando nosotros éramos chicos no sé si esta palabra de ‘emprendedor’ existía, pero no se usaba”. También “Oso” y Alejandro dijeron que ya querían ver los memes que se generen de esta reciente temporada.

Además, “Oso” también habló sobre la inclusión en el panorama de los negocios, al referir que es un must y una necesidad, “no solo en ventas, también en la operación de un negocio, con más mujeres, más diversidad sexual, religiosa, espiritual, etc. Pero de ahí a que se ocupe como un arma mercadológica deshonesta que es lo que le pudo pasar a Bud Light, pues ahí estamos viendo las consecuencias”. Además a este comentario, Marisa agregó el valor de la autenticidad, pues resalta que hoy en día el cliente está preparado, sabe buscar y sabe enterarse, por lo que sabrá de inmediato si alguna marca le está mintiendo.

En cuanto al cambio de set, que tiene que ver más con las raíces mexicanas, habló Alejandro del gran talento nacional que hay, así como de los recursos naturales con los que cuenta el país, donde para él si todo se pusiera en práctica, la nación sería potencia mundial, pero considera que sí se está en una muy buena etapa.

¿Quiénes son los tiburones de esta temporada?

La versión mexicana debutó en el 2016 por Sony Channel, y ha contado con la participación de reconocidos empresarios mexicanos a través de las diferentes temporadas. Los tiburones que regresan para la octava temporada son: Alejandra Ríos Spínola es la CEO de Ambrosía, posición que asumió en 2019 con la meta de posicionar la marca de sus diferentes unidades de negocio: Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario, BOK Ludoteca dentro de las principales del país.

Alejandro Litchi actual CEO de Grupo NICE se ha mostrado siempre como un emprendedor nato. A los 15 años de edad creó su primera empresa dedicada a la producción de uniformes, la cual, en poco tiempo, llegó a emplear a más de 70 personas. Amaury Vergara el joven empresario tiene una gran carrera en los negocios, en 2018 asumió su cargo y trabaja también junto al Consejo de Administración para consolidar la institucionalización del grupo fundado por sus padres en 1991, como parte de la estrategia de crecimiento y expansión de todas las empresas que lo componen.

Marcus Dantus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con dos décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos. Marisa Lazo fundó Pastelerías Marisa en 1992. Actualmente es la cadena de pastelerías y helados, sin franquicias, más grande de México, con más de 90 sucursales, familia de marcas que emplea a más de 1000 personas.

Además, llegan cuatro nuevos tiburones al tanque para este 2023: Adriana Gallardo es originaria de Mexicali, Baja California, y un gran ejemplo de cómo los mexicanos brillamos en cualquier lugar del mundo. Desde muy joven emigró a los Estados Unidos con el sueño de ser una gran empresaria y después de trabajar en una cadena de comida rápida, fundó a los 18 años su primer negocio: Adriana's Insurance, con el que innovó en la forma de vender seguros para autos, y que desde hace más de 30 años es la compañía líder en su tipo en el sur de California.

Brian Requarth es cofundador de Latitud, una plataforma tecnológica que construye infraestructura para apoyar a la próxima generación de startups en México y América Latina. También es fundador y socio de Latitud Ventures, un fondo que invierte en startups en etapas pre-seed y seed en México y América Latina, y busca conectar emprendedores latinoamericanos con capital global. Brian es autor del libro Viva el Emprendedor.

Karla Berman es una inversionista ángel, es experta en marketing y transformación digital. Cuenta con quince años en la industria de la tecnología. Está involucrada con el ecosistema emprendedor como mentora, venture capitalist, inversionista ángel y miembro de consejos de administración. Es consejera de Endeavor Mx y de Harvard Business School. Además, su experiencia incluye haber sido Directora de Operaciones de Softbank en México, donde asesoró a la mayoría de los unicornios de la región, como Kavak, Rappi, GBM, Bitso, Clip y Konfío, entre otros.

Oswaldo "Oso" Trava es un inversionista, empresario tecnológico, conferencista, escritor y business podcaster. Si algo le apasiona es emprender. Con más de 15 años de experiencia liderando y construyendo empresas de alto impacto como Instafit, Avocado y Lo Mío es TUYO.

Fue reconocido como emprendedor del año por la revista Expansión en 2010 y 2018, y como una de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes en 2019. Adicional a este grupo, los empresarios que han participado en temporadas anteriores de Shark Tank Mexico son: Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera, Jorge Vergara (QEPD), Carlos Bremer, Ana Victoria García, Emmanuel, Patricia Armendáriz, Deborah Danna, Mauricio Hoyos, Andrea Arnau, Braulio Arsuaga y Ernesto Coppel.

