Shanik Aspe, la jueza de la moda

La ropa forma parte de la identidad que desarrollamos; dice mucho de quiénes somos. Y si para algunos la moda puede ser banal; para otros es un estilo de vida. Este contexto lo conoce a la perfección la conductora y cantante Shanik Aspe, a quien la podemos ver como jueza de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas y los sábados de 16:00 a 19:00 horas en el programa “Este es mi estilo” de TV Azteca.

La estrella comparte que es un reto ser parte de este show donde nueve mujeres muestran sus mejores looks todos los días: “Yo me siento súper agradecida con la oportunidad, porque desde hace mucho tiempo llegó un punto en mi carrera donde yo deseaba tener retos mayores y Dios me ha escuchado y me los ha mandado, primero con la serie de Netflix que fue un reto increíble, también empezar como cantante y ahora el primer programa de moda en México en televisión abierta”.

Sobre el rumor de que el programa salía del aire, Shanik señala que ocurrió todo lo contrario; desde el día que se avisó de la noticia falsa en una revista, la producción notificó que el programa se extendía hasta el día sábado. “Cuando estás en el medio artístico, lo primero que debes saber es que siempre van a existir rumores y más cuando algo que estás haciendo tiene un eco en las personas, negativo o positivo”.

Pone como ejemplo su serie “Made in Mexico”: “Mucha gente decía que nadie quería verla y al final fue una de las más vistas; desafortunadamente creo que esa es la naturaleza del ser humano. Y en esta ocasión es lo mismo, incluso el día que esta revista de espectáculos publicó en sus redes sociales que tendríamos el último programa, a nosotros nos informaron que íbamos a estar un día más de la semana”.

Su rol de jueza

En cuanto a la forma de señalar sus críticas y observaciones a las participantes, destaca que siempre trata de explicar en qué fallaron, pero también ofrece consejos de cómo pueden mejorar: “Es un reto muy difícil porque la gente que me conoce sabe que yo soy súper desenfadada, simpática e irreverente; siempre he tenido proyectos en los que soy así. Y por primera vez me están viendo en una faceta diferente y yo también así me percibo. Este programa requiere mucho respeto, información y estudio porque la moda nos acompaña todo el tiempo; es una manera de expresarte y de decir lo que sientes y cómo te sientes”.

Sigue en la música

En cuanto a la música, Shanik comparte que antes de pensar en un disco está trabajando en sencillos para poder encontrar un estilo con el que ella se identifique y que quienes la escuchen, inmediatamente sepan que se trata de ella; de momento seguirá trabajando de manera independiente en su propuesta musical y publicará un nuevo sencillo que se escuchará en “Este es mi estilo”, la canción se llama “Guerreros” bajo el estilo pop rock.

“Yo tenía una canción que había sido el vals de mi boda, una canción que le compuse a mi esposo y no tenía más que mostrar. Pero me di cuenta que si yo quiero que la gente se conecte con lo que canto, que sea porque yo lo escribí, para mí es muy importante seguir escribiendo, sacaré la siguiente canción de manera independiente, tal vez una tercera también. La idea es seguir creciendo con la música”.

Regresará con “Made in Mexico 2”

Sobre la segunda temporada de “Made in Mexico”, dijo que podrían arrancar las grabaciones en abril: “Lo que hemos platicado con el productor de la serie es que se va a grabar en abril, yo desearía que se pudiera atrasar un mes porque ‘Este es mi estilo’ acaba creo en mayo y estamos a marchas forzadas, no tenemos tiempo de nada”.

Sobre volver con el formato a pesar de las opiniones encontradas, Shanik dice que el público mexicano lo consumió y eso les da confianza de saber que sí hay una audiencia cautiva. “Terminó siendo una de las series más vistas en México; en el top 10, considerando que ahí (en la plataforma) habían series internacionales, las únicas dos series nacionales fueron ‘La casa de las flores’ y ‘Made in Mexico’ y eso nos coloca en un punto en el que al final de cuentas la gente va a hablar, tal vez fue su placer culposo, pero lo vieron”, finaliza.