"La Choco", con voz propia

Su rostro es famoso porque desde hace más de una década la vemos en “Ventaneando”, y este 2019 le llegó su gran oportunidad, conducir “La Voz… México”; así es, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, dice en entrevista sentirse orgullosa de poder pertenecer a este gran proyecto que inició hace una semana por Azteca Uno: “Fue una sorpresa para nosotros cuando nos enteramos que llegaba ‘La Voz... México’ a Azteca, pues este programa es la plataforma musical más importante de la televisión, y con la llegada de este proyecto nos convertimos en la nueva casa de la música”.

¿Quién te dio la buena noticia? “Fue Paty Chapoy, ella asistió a una junta, yo regresaba de una entrevista y me dijo que cuando llegara a la televisora la fuera a buscar a su oficina, así que cuando la vi y me informó, en seguida me quedé en shock… Pero luego, luego me tranquilizó y me dijo que era una gran experiencia para mí, un nuevo reto, sus palabras me llenaron de satisfacción y orgullo”.

Sobre los rumores que señalan que podría dejar “Ventaneando” para concentrarse en “La Voz…”, la conductora señala que ella sigue en el programa: “He estado faltando por los llamados, pero al final lo voy a ‘campechanear’ ya que es algo completamente diferente a lo que yo venía haciendo, y me parece que es una gran oportunidad para salir de mi zona de confort”.

Toque personal

Al ser un programa de gran tradición en la televisión mexicana, a Jimena no le extrañan las comparaciones con las anteriores conductoras e insiste que su toque es ser ella misma: “Cuando me dijeron que sería la titular del programa me comentaron que me escogieron porque les gusta el acercamiento que tengo con el público; soy muy familiar y parte de este proyecto es precisamente eso, que la gente se reúna en sus casas a verlo… Así que mi estrategia será ser yo misma”.