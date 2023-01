El nuevo tema de Shakira en colaboración con Bizarrap ha generado un gran debate en redes sociales, a tal grado de que millones de usuarios defiendan ya sea a la colombiana o Piqué, esto por la letra de la canción que habla acerca de su ruptura en junio del año pasado.

A eso varias celebridades se han unido con su opinión, entre ellas el comediante del famoso podcast "La Cotorrisa", Ricardo Pérez, quien decidió mandar un mensaje a todas las personas que defienden ya sea a Shakira o Piqué por dicho tema.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el comediante que participó en el concurso de "LOL: Last One Laughing" se lanzó contra los usuarios que se encuentran peleando por los dos famosos, pues mencionó que los que deberían "ir a terapia" eran ellos y no la pareja.

"Ni a Shakira, ni a Piqué. A los que les falta ir a terapia es a los que andan peleándose por dos personas que ni los topan", se lee en el tuit.

Ante la opinión, la publicación comenzó a generar miles de reacciones, la mayoría apoyando al comentario del comediante mexicano.

Hasta el momento el tuit cuenta con más de 20 mil me gusta y alrededor de dos mil 500 retweets.

MF