Shakira y Piqué: Así ha sido el romance entre la cantante y el futbolista

En las últimas horas el tema de Shakira y Gerard Piqué se ha vuelto tendencia, todo esto surgió porque supuestamente el futbolista del Barcelona le habría sido infiel a la colombiana con otra mujer.

Muchas personas se están preguntando qué es lo que en realidad está pasando con la pareja, ya que hasta el momento solo son rumores que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Tras toda esta tensión que existe para saber la verdad, te contamos cómo comenzó la historia de amor de la pareja y todos los momentos que han vivido juntos.

¿Cómo se conocieron Shakira y Piqué?

Todo inició como un cuento de hadas, fue en año del 2010 en el Mundial de Sudáfrica cuando la colombiana estuvo en la clausura del evento de futbol, interpretando la famosa canción "Waka Waka" y en donde Piqué tuvo una pequeña participación.

En ese momento ambos vivían su mejor momento en sus respectivas carreras, por un lado Shakira había lanzado los temas "Loba" y "Sale el sol" que se posicionaron en los primeros lugares en el mundo de la música, mientras que Piqué venía de ganar títulos con el Barcelona y acaba de ser campeón del Mundo con España.

Después del mundial ambos comenzaron a salir y eran una de las parejas que más eran buscadas por los paparazzis y de las que más se hablaban, pero no fue hasta el 2011 cuando hicieron su relación oficial.

Incluso en ese mismo año la colombiana dedicó una canción al jugador llamada "Inevitable", la cual le cambió unas palabras.

El tema original dice: "Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol".

Pero durante un concierto, Shakira decidió hacer una modificación a la canción y así quedó: "Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (...) No pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale, el sol".

También dedicó otra canción llamada "Me enamoré", la cual formó parte de su disco llamado "El dorado".

“Mi vida empezó a cambiar la noche que te conocí; tenía poco que perder y la cosa siguió así; yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer; pensé: ¿qué le voy a hacer?, es lo que andaba buscando; el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, oh (…) mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito, contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”, dice la letra.

Se convierten en papás

Fue en el 2013 cuando la pareja anunció que se convertirían en padres, y el 22 de enero de ese mismo año llegó su primer hijo al cual le pusieron Milan.

Dos años después dieron la noticia de que estaban esperando la llegada de su segundo hijo, fue el 29 de enero de 2015 cuando nació Sasha.

¿El final de la relación?

En estos últimos días está surgiendo el rumor de que Pique le fue infiel a Shakira con una joven de 20 años que está "estudiando y trabaja como azafata de eventos”.

Incluso se dice que el futbolista se encuentra viviendo en su departamento de soltero por la crisis que pasa la pareja.

También se dice que la última canción que sacó Shakira junto a Rauw Alejandro, llamada "Te felicito", expresa la crisis que viven.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, dice la letra.

Aunque los rumores siguen, aún no se sabe nada al respecto de la crisis que viven y ninguno de los famosos se han pronunciado al respecto.

MF