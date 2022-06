Shakira y Piqué: ¿El futbolista le fue infiel a la cantante? Esto es lo que sabemos

Una de las parejas más mediáticos en el mundo del espectáculo parece tener problemas en su relación, se trata de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, quien después del Mundial de Sudáfrica 2010, el futbolista del Barcelona fue flechado por la colombiana tras cantar en la clausura del evento, y que al parecer la pareja habrían terminado, así lo aseguran varios medios españoles.

Luego de que comenzaron a andar juntos, ambos pasaron por distintas etapas, primero compartieron casa para vivir juntos, tras un tiempo se convirtieron en padres, en distintas ocasiones declararon su amor a los medios de comunicación y redes sociales, incluso la colombiana dedicó varias canciones al futbolista.

Pero al parecer esta relación ha llegado a su fin, ya que durante los últimos días se rumora en los medios españoles y redes sociales que Pique habría engañado a Shakira.

En un podcast llamado "Mamarazzis" se detalló que sería la misma Shakira quien se habría dado cuenta de la infidelidad por parte de su pareja.

"La cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia", detalló.

Piqué se muda a su departamento de soltero

No solamente fue a través del podcast, también el medio internacional "Marca", afirmó que el español reside en su departamento de soltero que se ubica en Barcelona, en la cual lleva viviendo alrededor de una semana, y esto habría sido confirmado por vecinos que lo han visto salir del lugar, aunque no se sabe la razón de su estadía.

Incluso, se le ha visto frecuentar varias discotecas de Barcelona junto a su compañero de equipo Riqui Puig y en compañía de otras mujeres.

¿Shakira confirma separación?

En redes sociales ha surgido la teoría de que Shakira habría hablado de la crisis que su relación enfrenta en su más reciente sencillo "Te felicito", pues la letra incluye frases como: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso", "me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso".

Shakira también ha sido vista sola en los últimos días y desde hace ya varias semanas no comparte ningún contenido junto al padre de sus hijos, algo que ha sorprendido a sus fanáticos.

Con información del Universal

MF