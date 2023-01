El tema de Shakira y Piqué parece no tener final, pues a pesar de que su separación fue hace seis meses siguen saliendo a luz cosas relacionadas a su relación amorosa que duró 10 años.

En principio todo fue color de rosa, la cantante y el exfutbolista se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010 para comenzar su historia. Con el paso de los años se formó uno de los romances más sólidos del mundo del deporte y de la música, y fruto de ese amor trajeron al mundo a Sasha y Milan.

Sin embargo poco a poco los problemas llegaron, pues el campeón del mundo habría engañado a la colombiana con la joven Clara Chía, cosa que los fans de la intérprete de "Antología" no le perdonan y siguen atacando en redes sociales.

Shakira lanzó su tema en colaboración con Bizarrap, el cual prácticamente fue dedicado a Piqué, además de tomarse el tiempo de dedicarle unas estrofas a su suegra y a Clara Chía.

Lo que ha sorprendido es que tal parece que lo que dijo la colombiana en la canción es verdad, ya que hace unos días salió un video a la luz en donde se ve a la madre de Piqué callando a la cantante nacida en Barranquilla, además aseguraron que la madre del empresario, Montserrat Bernabéu, ha aprobado a la nueva novia de su hijo (15 años menor) e incluso afirmaron que la impresión que tiene es de una joven "educada" y "cariñosa".

Si bien no se mostraron más datos del contexto del gesto, algunos fans de la también bailarina aseguraron que la manda a callar con su seña característica del dedo índice en los labios. "Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dice la madre de Sasha y Milan en la "BZRP Music Sessions #53". Al parecer la canción fue un desahogo para expresar que no se siente cómoda con tal ubicación de la madre de su expareja.

MF