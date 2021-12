¡Shakira conquista a la realeza! Descubre quién no puede dejar de escucharla

En una emotiva y especial entrevista que Guillermo de Cambridge otorgó el diario inglés "The Times" reveló que a sus hijos les encanta la música y cantar a todo pulmón cuando viajan todos en el auto, afición que, cree, heredaron de la princesa Diana, su abuela, quien cantaba en los trayectos rumbo a la escuela.

Pero lo que más sorprendió es que la única hija de los duques de Cambridge, Charlotte, es una gran fan de Shakira y que, incluso, adora mover la cadera como ella. Esta noticia causó tanto revuelo que la misma cantante colombiana envió un mensaje a la dulce princesa.

TWITTER/@shakira

"I’m so pleased you like my music Princess Charlotte!", escribió Shakira en un mensaje dedicado a la hermana del príncipe heredero, George, tercero en la línea de sucesión del trono del Reino Unido.

William confesó que, casi todos los días, Charlotte se sale con la suya sobre la música que se escuchará en el auto. "La mayoría de las mañanas hay una gran pelea entre Charlotte y George sobre qué canción se pone", dijo el príncipe y confesó que la canción "Waka, waka" es una de las favoritas.

"Hay muchos movimientos de cadera, muchos disfraces. Charlotte, particularmente, corre por la cocina con sus vestidos y sus cosas de ballet. Ella se vuelve completamente loca con Louis siguiéndola, tratando de hacer lo mismo. Son momentos felices en los que los niños disfrutan bailando, jugando y cantando".

El príncipe William, adeás, contó en su entrevista con el diario inglés, que a Lady Di, su mamá, le gustaba manejar y escuchar sus canciones favoritas, entre ellas, "The Best", de Tina Turner.

"Mi madre conducía y cantaba a todo pulmón. Incluso algún día metimos a un policía al coche y, de vez en cuando, también lo hacíamos cantar. Íbamos riendo y escuchando música hasta la puerta de la escuela. Una de las canciones que recuerdo con frecuencia y se ha quedado conmigo todo este tiempo y que hasta el día de hoy todavía disfruto en secreto, es 'The Best', de Tina Turner, porque sentarse en el asiento trasero del coche y cantar constituía uno de los grandes momentos familiares", dijo Guillermo, hijo del príncipe Carlos.

AF