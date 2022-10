Al parecer Shakira no sólo ha conquistado las listas de popularidad gracias a su último sencillo, "Monotonía", también el corazón de un famoso y popular reaggetonero.

Tras el lanzamiento del tema, los mensajes entre la colombiana y el cantante Ozuna comenzaron a ser más frecuentes en las redes sociales, él le agradeció por haber trabajado juntos y ella le respondió con un cariñoso mensaje: "Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste".

No fue culpa tuya ni tampoco mia .......... Estoy enamorado de @shakira Me Voy Bye — Ozuna (@ozuna) October 22, 2022

Pero las cosas no terminaron ahí, hace tan sólo unas horas, el autonombrado "Negrito ojos claros" causó tremendo revuelo al publicar lo que muchos han tomado como una declaración romántica a la expareja de Gerard Piqué: "No fue culpa tuya ni tampoco mía ... Estoy enamorado de Shakira. Me voy, bye", escribió. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y además no culparlo aseguraron que ya se veía venir esta situación, pues desde que se reunieron en Barcelona para la grabación del video, Ozuna había estado de lo más detallista con la colombiana, incluso le dedicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que decía: "Qué hermosa eres Shakira".

Por su parte, las palabras del puertorriqueño llegaron hasta los ojos de la intérprete de "Antología", quien a pesar no contestar absolutamente nada, si compartió la declaración en su propio perfil. Cabe destacar que el representante del género urbano mantiene una relación de casi 10 años con Taína Marie Meléndez, con quien incluso tiene dos hijos; mientras que Shakira acaba de terminar su historia con el futbolista Gerard Piqué.

FS