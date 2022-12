A raíz de la pandemia y el confinamiento que obligó al mundo a encontrar nuevas dinámicas de entretenimiento desde casa, las plataformas de streaming tuvieron un repunte histórico, no solo aumentando su número de suscriptores, sino también enfrentando a nuevos competidores que surgieron como opciones en el mercado.

En su momento, Netflix se impuso como la primera plataforma en marcar nuevas métricas de medición en cuanto al impacto de su contenido en sus suscriptores mundiales mediante producciones originales, como “House of Cards”, “Orange Is the New Black” y “Stranger Things”, que además de ser las primeras producciones en este formato streaming en conseguir a millones de espectadores desde su temporada debut, también llevaron su impacto mediático a nuevos terrenos como las redes sociales.

De acuerdo con Nielsen, la principal consultora de audiencias en contenidos a nivel internacional, en el mundo existen 200 plataformas de entretenimiento, y ahora se toman en cuenta diversos factores para establecer el ranking en audiencia y presencia digital, ya sea con conteos por minutos u horas reproducidas en un periodo determinado de días, audiencia por capítulo de estreno o final de temporada, longevidad de un proyecto si es que ha sido autorizado para más temporadas, impacto por regiones y/o países, así como la cantidad de galardones obtenidos como los premios Emmy.

Top 5

Lo más visto de Netflix en México este año

“Yo soy Betty, la fea” , con 54 semanas en el Top 10.

, con 54 semanas en el Top 10. “Falsa identidad” (Temporada 1), con 19 semanas en el Top 10

(Temporada 1), con 19 semanas en el Top 10 "PAW Patrol” (Temporada 6), con 17 semanas en el Top 10.

(Temporada 6), con 17 semanas en el Top 10. “Extraordinary Attorney Woo” (Temporada 1), con 14 semanas en el en el Top 10.

(Temporada 1), con 14 semanas en el en el Top 10. “Malverde, el santo patrón” (Temporada 1), con 13 semanas en el Top 10.

¿Cuáles fueron las series más populares?

La consultora Nielsen indica que hasta agosto de 2022, el contenido de streaming de las principales plataformas acaparó 35% del tiempo dedicado al entretenimiento en casa, principalmente en Estados Unidos, siendo Netflix la plataforma más vista, en tanto que YouTube ocupó el segundo lugar.

• “Wednesday” (Netflix): La serie creada por Tim Burton en su temporada debut se ha mantenido por tres semanas en el top mundial en 93 países, sumando más de 341 millones de horas visualizadas tras su estreno en noviembre.

• “Stranger Things 4” (Netflix): Tras su estreno en julio, la cuarta temporada de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer estuvo en el Top 10 de series de habla inglesa más vistas con más de 335 millones horas reproducidas en su segunda semana de estreno, en 93 países.

• “DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix): La polémica serie protagonizada por Evan Peters, logró más de 299 millones de horas vistas en su segunda semana de estreno -en septiembre- en 92 países.

• “House of the Dragon” (HBO Max): El primer episodio de la serie, precuela basada en la obra de George R. R. Martin, “Game of Thrones”, logró 10 millones de espectadores, llegando a los 29 millones en su quinto capítulo.

• “El señor de los anillos: los anillos de poder” (Prime Video): Durante las primeras 24 horas de estreno, Prime Video reportó que la serie, precuela basada en la obra de J. R. R. Tolkien, logró 25 millones de espectadores con sus dos primer episodios en 240 países, siendo así la primera producción de la plataforma en exhibir su nivel de audiencia, superando a series como “The Boys” y “La rueda del tiempo”, que eran anunciadas como las más vistas en la plataforma.

• “Bridgerton” (Netflix): En su segunda temporada, la serie producida por Shonda Rhimes y basada en la obra literaria de Julia Quinn, acumuló más de 251 millones de horas vistas en su segunda semana de estreno en 93 países. Hasta la primera quincena de diciembre ya suma más de 656 millones horas de visualización.

• “El Juego del Calamar” (Netflix): Aunque esta serie coreana se estrenó en 2021, se mantiene como una de las más reproducidas globalmente en 2022 y dentro del Top 10 de producciones más vistas de habla no inglesa con más de mil millones de horas vistas.

• “¿Quién mató a Sara?” (Netflix): La serie mexicana protagonizada por Manolo Cardona, se mantiene en el Top 10 mundial, logrando su tercera temporada estrenada en 2022 sumar más de 266 millones de horas de reproducción.

• “Harry y Meghan” (Netflix): La serie en formato documental con seis episodios, debutó en su día de lanzamiento con más de 81 millones de horas de reproducción para una producción de este tipo, integrándose inmediatamente en el Top 10 mundial de las series de habla inglesa más vistas en 85 países.

• “Euphoria” (HBO Max): La serie dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, acumuló más de 13 millones de espectadores en el estreno de sus tres primeros episodios de la segunda temporada a inicios del 2022; teniendo una media total de 16 millones de cuentas en reproducción a lo largo esta entrega.

• “Obi-Wan Kenobi” / “Moon Knight” (Disney +): En Disney no es habitual que se compartan cifras exactas de su audiencia global; sin embargo, dos series estrenadas en 2022 animaron a la productora a exponer sus alcances internacionales, con la serie “Moon Knight” (Marvel) que logró 1.8 millones de espectadores en su semana de estreno en marzo, en tanto que “Obi-Wan Kenobi” se impuso con 2.14 millones de espectadores tras su estreno en mayo.

“Wednesday”, la serie de Netflix es una creación del director Tim Burton. CORTESÍA/ NETFLIX

