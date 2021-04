Ahora que el músico Paco Ayala, integrante de Molotov, está por llegar a la pantalla como parte de su participación en el reality "The ultimate mixologist", no descarta que lo veamos incursionar más en esta otra faceta.

"Me gusta porque es divertido pero no soy actor ni mucho menos; en el reality sales de lo que eres. Sí me gustaría, estaría increíble pero a mí lo que más me gusta es tocar", señala.

Además, en épocas de bioseries le emociona que en algún momento se lleve la historia de Molotov a la pantalla.

"Sería muy buena idea, ojalá que alguien se prenda y nos eche un telefonazo".

Mientras espera que la pandemia termine y vuelvan los shows en vivo, Paco sigue con shows virtuales junto a los intérpretes de "Here we kum".

Bromea con que lo único bueno de este formato es que ya no están esquivando botellazos, monedas o latas del público, aunque se extraña el calor de la banda.

"No creo que sea una cuestión de acostumbrarnos porque crecimos en un mundo distinto donde no había Internet, donde la interacción en el escenario con la gente en los lugares siempre será lo real y esto está haciéndose como un mundo paralelo", dice.

"Si regresamos algún día o pronto a los conciertos presenciales la parte del streaming no se puede perder porque también es una muy buena forma para llegar a otros lugares y que la gente tenga acceso a lo que estás haciendo sin necesidad de ir a un concierto presencial".

El bajista y vocalista cuenta las partes buenas que la pandemia le ha dejado, pues aunque se quedaron prácticamente flotando sin trabajo en cuanto a conciertos, han tenido muchas cosas qué hacer.

"Nos pusimos a componer, también nos dimos un descansito, teníamos mucho tiempo de gira, estuvimos por fin más de un mes en la casa después de 20 años ya estuve en los cumpleaños de mis hijos, aprendí a lavar los trastes, ya conviví con mi familia, ya fui al mercado, al súper", dice.

"Creo que hay que adaptarse a muchas cosas la parte negativa pues el no tener trabajo y la frustración de no hacer lo que más te gusta como tocar en vivo pesa mucho como a cada quien en su espacio de trabajo me imagino, pero es una cosa que teníamos que vivir y sobrellevar, entonces hay que buscar el lado positivo".

Con "The ultimate mixologist" Paco llega a Amazon Prime Video este 7 de mayo en donde la conducción está a cargo de Diego Alfaro, en compañía de Gabriela Cámara, chef de Contramar, y Ayala, así como diferentes mixólogos.

jb