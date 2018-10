Sepan que estoy muy bien: José José

El cantante mexicano José José acalló hoy los rumores sobre un presunto deterioro en su estado salud, y dijo que está "muy bien gracias a Dios", bajo los cuidados de su hija Sarita.

"Sarita me cuida desde que salí del hospital y aquí he mejorado poco a poco y subo de peso, me siento cada vez mejor. Estamos muy contentos; seguimos los tratamientos como debe de ser, amigos"

En un comunicado hecho público en audio, "El Príncipe de la Canción", desmintió que su hija Sarita lo tenga secuestrado, como especulan algunas publicaciones, y dijo que desde que salió del hospital poco a poco ha "mejorado, sube de peso" y se siente mejor.

"Así que por favor sepan que estoy muy bien aquí en mi casa con Sarita, mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos", agregó.

José José Comunicado 2018 pic.twitter.com/mmR0ntwvbD — José José (@JoseJoseOficial) 17 de octubre de 2018

A principios de febrero pasado, José José fue trasladado de México a Miami para continuar con su tratamiento tras una operación, debido al cáncer de páncreas, y luego en mayo pasado abandonó el hospital de rehabilitación en esta urbe para irse a la casa de su hija Sarita.

En marzo del 2017 el cantante anunció que padecía cáncer de páncreas y luego en noviembre su publicista informó que le habían intervenido para extirparle el tumor y que ya estaba libre de cáncer. Desde entonces su peso ha disminuido, pero se mantiene con sus tratamientos.

JM