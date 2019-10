Selena Gómez estrena "Lose You To Love Me"

Selena Gómez regresó al mundo de la música con el estreno de su nuevo sencillo “Lose You To Love Me”, luego de un receso de varios años tras el lanzamiento de su álbum “Revival” en 2015.

Apenas unas horas del lanzamiento, el videoclip en blanco y negro de Gómez cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y casi el millón de “me gusta”.

Además, fans de la cantante comparten su opinión en redes sociales, especulando que la melodía melancólica va dirigida al cantante canadiense Justin Bieber, con quien Selena Gómez salió y que ahora está casado con la modelo, Hailey Baldwin.

En algunos de los comentarios se observa el apoyo hacia Selena Gómez, pues en su frase final dice que “es la hora de la despedida. Es nuestra despedida”. Anunciando una superación de un amor que no pudo ser.

“Sí se puede, chavas. Selena Gómez se tardó cinco años en decirle ´Thank u Next´a su ex tóxico. Si ella puede superar a Justin Bieber, ustedes pueden también”, “Todos volviendo a cancelar a Justin Bieber después de escuchar Lose You To Love Me´de Selena Gómez” y “Yo escribiéndole hate tweets a Justin Bieber por todo el daño que le hizo a Selena Gómez”; son algunos de las publicaciones.

¿Qué le ha querido decir Selena Gomez a Justin Bieber con su última canción? https://t.co/s3I1i8GIJD pic.twitter.com/rLg7btmTQ5 — ¡HOLA! Fashion (@HOLAFashion) October 23, 2019

Si se puede chavas, Selena Gomez se tardo 5 años en decirle thank u next a su ex tóxico. Si ella puede superar a Justin Bieber, ustedes pueden también. #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/o5Z0f10X4p — Carlos Rojas (@CarlosRojasVz) October 23, 2019

Todos volviendo a cancelar a Justin Bieber después de escuchar #LoseYouToLoveMe de Selena gomez. pic.twitter.com/9xUnCBJg5A — Elvis Fernández�� (@Elvis15867) October 23, 2019

En estos momento Justin Bieber queriendo salir corriendo a ver a Selena Gomez y la perra de Hailey Baldwin como pendeja sabiendo nunca la a querido. �� pic.twitter.com/tq1z2qdcZN — Helga G. Pataki (@Estefanananana) October 23, 2019

Yo escribiéndole hate tweets a Justin Bieber por todo el daño que le hizo a Selena Gomez //// Justin Bieber#LoseYouToLoveMe

pic.twitter.com/EsHoliCmBn — César Miranda (@Cesarmirvnda) October 23, 2019

Según Selena Gómez, la canción fue inspirada “por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo”.

Asimismo, la cantante compartió en Instagram un breve mensaje junto a un fragmento el video, en él agradece a sus seguidores por estar a su lado en los tiempos difíciles.

“Gracias a todos por estar a mi lado en los altibajos. No podría hacerlo sin todos ustedes y no puedo esperar para comenzar mi próxima aventura con ustedes”, escribió la intérprete de “The Heart Wants What It Wants”.

“Lose You To Love Me” formará parte de su nuevo álbum discográfico pues, de acuerdo con la propia Selena, “ya ha finalizado la grabación de su nuevo disco”, sin haber revelado más detalles durante el programa de Jimmy Fallon.

El sencillo “Lose You To Love Me” fue escrito por Selena Gómez, en colaboración con Julia Michaels y Justin Tranter,

AC