Selena Gómez confesó lo que le dijo a Taylor Swift en los Globos de Oro

Durante la ceremonia de los Golden Globes en Los Ángeles, celebrada el fin de semana, la estrella de "Only Murders in the Building", Selena Gómez, y la empresaria Kylie Jenner se convirtieron en el centro de atención. En las redes sociales, surgió una teoría intrigante acerca de un posible altercado entre la actriz y la novia de Timothée Chalamet, pues se especuló que Gómez intentó tomarse una fotografía con el famoso, y la empresaria no habría permitido que esto ocurriera.

En una "dramática" escena captada por las cámaras, mientras Gómez se acercaría a Taylor Swift para contarle la incómoda situación, se observa cómo le susurra al oído, provocando una sorprendente reacción en la intérprete de "Lover". Usuarios en línea, al parecer expertos en leer labios, sugieren que la conversación entre las celebridades involucró a la enamorada pareja, dejando perpleja a Gómez.

Aunque las palabras exactas de Selena no fueron captadas con claridad debido a una botella de licor que se interpuso, una internauta afirmó que Swift pronunció el nombre de Chalamet. Sin embargo, el actor de "Dune" aseguró recientemente a "TMZ" que no existía ningún problema entre Jenner y Selena. Ahora, es la voz de "Naturally" quien presenta su versión de los hechos.

Gómez disipó las especulaciones a través de una publicación en Instagram, donde aseguró: "Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que eso sea asunto de nadie", informó "TMZ".

A pesar de la aparente resolución del malentendido, un experto en imagen consultado por "Daily Mail" sugiere que la relación entre Timothée y Kylie podría afectar la percepción del público hacia el protagonista de "Dune". Durante la pausa comercial de los premios, un testigo informó que los tortolitos se dedicaban a besarse, generando la impresión de un amor juvenil y desenfrenado, además que, a lo largo de su relación, él ha demostrado mucha exclusividad con ella.

"La maldición de las parejas de las Kardashian"

Anteriormente, las redes sociales abordaron una supuesta maldición que persigue a las parejas que se relacionan con el clan Kardashian. Se sostiene la creencia de que una vez que alguien entra en la esfera de las empresarias, su vida personal, profesional o psicológica tiende a desmoronarse.

Este tema llegó a oídos de las famosas, y en una entrevista con GQ, Kylie Jenner explicó que las dificultades que enfrentan sus exparejas y las de sus hermanas no están relacionadas con una "maldición", sino con la complejidad de manejar la fama.

"Eso es exactamente lo que sucede. Llegan y no pueden manejarlo. Son todos los que están a nuestro alrededor y no están acostumbrados (a la fama). Nosotros leemos historias y pensamos 'Oh, la gente se olvidará de ello en un día', no dejamos que nos afecten. Pero no sólo sucede eso con los hombres, también a amigos, mucha gente viene y va porque no sabe cómo manejarlo. Es la parte negativa de todo", dijo.

